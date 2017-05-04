今天在《英国医学杂志》周刊上发表的一项研究发现，骑车上班，与死于癌症风险降低45%以及患心脏病风险降低46%这二者有关。
但这并不意味着如果你开始骑车， 就会将患痛风险降低45%。该硏究只证明相关性，并非因果关系。苏格兰格拉斯哥大学研究者考察了许多人，把他们的行为与一系列负面结果相比较——在这项研究中是癌症和心脏病。他们发现，那些把骑车列入通勤方式的人往往最健康（就没有患癌症和心脏病来说）。
他们的硏究对象是从英国生物样本库中选取的263450人——基本上是由年龄在40到69岁的英国居民自愿报名的，追踪了许多生活方式行为和基因记号。由于生物样本库的存在，硏究者们可以更好了解导致一系列疾病的因素，例如癌症和心脏病。
由于上班是一种把体育活动融入日常生活的简单和重要的方式，因此研究者们比较了与五种通勤方式相关的癌症和心血管疾病风险。这五种通勤方式包括非主动通勤（乘坐公共交通）、走路上班、非主动通勤与走路结合、非主动通勤与骑车结合和骑车通勤（可能包括一些走路）。硏究者们发现，骑车上班的人患心脏病和癌症的几率远低于主要以非主动通勤方式上班的人。那些混合骑车通勤的人(结合非主动通勤和骑车——例如可能骑车到地铁站)患病几率减少幅度排第二。
但这些并不意味着骑车有什么神奇之处。
为什么骑车的人获得了最大的健康益处呢？答案或许跟每组人实际锻炼的量有关。
英国推荐每周进行150分钟适度有氧运动,或每周75分钟剧烈运动，或每天30分钟适度和剧烈运动相结合。在这项研究中,骑车的人最有可能达到推荐的运动标准。这是由于骑车是一种剧烈的通勤方式，照顾到了人们的锻炼需求？ 还是选择骑车上班的人可能通常更喜欢锻炼并且可能在一周中进行其他有氧运动？或许两者兼而有之。
可以明确的是，90%的骑车通勤者达到了目前推荐的运动量，而80%的混合骑车通勤者也达到了。相比之下，只有 54%的步行者达到了推荐的运动量，混合步行通勤者并不比非主动通勤者运动更多。换句话说，骑车的人是这些人里活动量最大的，大量硏究表明，运动是最接近灵丹妙药的东西。即便如此，个人的癌症风险还是由一系列复杂因素决定的——基因诱因、环境因素和生活方式的差异都 有可能发挥作用，至今仍难以理解，因此，这种灵丹妙药也有很大的局限性。
然而，积极运动肯定没有害处，坚持下去，无论你的日常生活中是否包含骑车上班。
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