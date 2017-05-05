苹果公司产品为何在中国失去风光

自从2009年正式开始在中国销售苹果手机以来，苹果公司便成为硅谷对手们艳 羡的对象。
但如今苹果公司遇到了转折点。2 月份发布的硏究报告显示，2016年是在华销售排名首次降低的一年， 其市场份额从15%下降到11%,并且随着智能手机的需求增长,其销量却有所下降。
由于iPhone销量摇摇欲坠，苹果和外界分析人士讨论起了“服务”，因为这是收入増长最快的渠道。但这在中国也不怎么行得通。在与政府监管部门谈话后，苹果公司在中国推出iTunes movies和iBooks服务仅仅半年后就关闭了它们。一年前这些服务的关闭和苹果公司智能手机销量下滑是同时的。
随着智能手机市场竞争日益激烈，2015年9月苹果公司拓展了服务范围，在中国引入了Apple Music、iTunes movies和iBooks。服务是苹果公司商业战略的核心。在今年一季度收入报告中， 首席执行官蒂姆·库克表示公司的目标是到2020年让其服务收入翻倍，此外还将提供新的收入流和服务来帮助巩固苹果用户的忠诚度。
但这个策略没有奏效。来自政府的监管者介入后，苹果公司迅速关闭了iTunes movies和iBooks服务。
音乐产业咨询公司格外音乐的总经理亚历克斯·塔格特介绍说，在数字音乐方面，腾讯的流媒体移动软件QQ音乐、 酷狗和酷我占据着超过70%的市场份额。其他竞争者如网易、阿里巴巴和百度占剩下30%的大部分。
Apple Music如果调整方式仍能开拓一个细分市场。中国有超过5000万用户在智能设备上下载了不止一个音乐流媒体移动应用程序。
但苹果的战略和中国的需求在两个关键方面是矛盾的。塔格特说:“首先，中国流媒体服务的存亡取决于它们的本土音乐曲库的规模，而且鉴于中国大陆的大多数音乐版权方都和本土流媒体商有高价的专属协定，苹果音乐的曲库有一些缺口 。”
另外，成本也是一个问题，大多数消费者习惯于免费获得音乐。对于腾讯和其他提供免费音乐的公司来说，这些流媒体移动软件不过是另一座通向更广大服务的桥梁。而Apple Music每月收取订阅费，而且收录的中国音乐有限。前数字媒
体高管、现波士顿东北大学访问学者罗伯特·莱昂斯说，简而言之，苹果的月订 阅费“滞后于市场，产品不佳而且收费过高”。
苹果支付进军中国也遇到了类似的问题。阿里巴巴和腾讯通过支付宝、微信支付和财付通已经占领了90%的中国移动支付市场。莱昂斯说，这些服务“棒极了”！而且它们与这两大中国技术巨头的社交媒体平台紧密联系。
这还包括一个技术问题。苹果支付依赖于近场通信技术来传输加密信息。 而中国用户习惯于用更简单的二维码来支付，小商家也能使用。中国对苹果支付感兴趣的企业必须投资近场通信扫描设备。
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