中国手机品牌销量激增，三星增幅为零 iPhone需求低迷

外媒称，三星和苹果完全有理由对中国手机品牌的强劲增长感到担忧。国际数据公司日前发布的2017年第一季度全球智能手机销售排行榜显示，三星、苹果的市场份额出现下滑，而中国的华为、OPPO和vivo的份额稳步增长。
据西班牙《经济学家报》网站5月2日报道，与去年第一季度相比，华为的销量增长21.7%，市场份额上升至9.8%。OPPO的销量增长29.8%，市场份额上升至7.4%。vivo的销量增长23.6%，市场份额上升至5.2%。按照这种增长势头，这三家中国企业将继续巩固全球市场份额排行榜前五名的地位，并进一步向前两名——三星和苹果——逼近。目前，华为、OPPO、vivo的市场份额分别列第三至第五位。
国际数据公司的数据显示，三星和苹果今年第一季度的市场份额分别为22.8%和14.9%。这两大巨头今年第一季度的销量与去年同期相比原地踏步，三星的增幅为零，苹果的增幅为0.8%。
据美国《华尔街日报》网站5月3日报道，苹果公司第二财季业绩继续反弹，利润增长，收入连续第二个财季增长。该公司将在今年稍晚推出10周年新手机，但iPhone需求低迷可能会加大新手机大卖的压力。
苹果去年9月推出的iPhone 7的销量不足以提振iPhone总体出货量。该公司称，iPhone总体出货量同比下降1%。截至4月1日的第二财季iPhone出货量为5080万部，低于2015年同期6120万部的历史最高水平。不过iPhone平均售价的提高推动当季总收入增加4.6%至529亿美元。
苹果第二财季的总体业绩进一步表明，这家全球市值最高的公司经过上一财年的下滑后，业务已经回稳。上一财年该公司核心产品销售疲软，且竞争加剧，造成收入和利润下降。
对苹果而言，大中华区的竞争问题最严峻，该公司当季在这一地区的销售额下降14%至107.3亿美元。包括香港和台湾在内的大中华区市场销售额已连续五个季度同比下降。
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