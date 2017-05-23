非洲经济进入起飞时代 海外直接投资大幅增加

非洲起飞是幻想还是现实，这个问题让非洲乐观主义者和非洲悲观主义者僵持不下。
区内差异显著
法国《费加罗报》5月18日文章，受教育程度更高、有消费和创业能力的中产阶级兴起，对创新充满渴望，外资涌入。还有些人担心那些始终存在的束缚：贫穷和不平等，恐怖主义威胁和种族冲突，腐败的专制政权，基础设施薄弱，缺乏基础服务……在这个由50多个形形色色的国家组成的非洲，答案或许并不统一。
西非靠科特迪瓦火车头拉动，虽然这个火车头仍然脆弱。东非由新技术之友肯尼亚和更加融入世界价值链的埃塞俄比亚支持，该地区域贸易也比非洲其他地区更有活力。内陆地区萨赫勒是真正的火药桶，饱受干旱、内战和圣战风险之苦。南部非洲虽有非洲最先进的经济体南非，但南非如今陷入了政治和社会危机。这样一看，非洲充满反差。
国际关系与战略研究所研究人员皮埃尔·雅克莫说：“21世纪前十年标志着真正的转折。非洲的平均增长率在5%到6%之间，高于人口增幅，这的确是靠原材料行业大发展拉动的，但人均收入有所提高。”
人口红利将至
虽然存在困难，但非洲的吸引力不是骗人的。关于非洲潜力的会议越来越多，想耕耘这片大陆的商人蜂拥而至。
每场会议都会公布惊人的数据：到2050年，非洲人口将从如今的12亿翻一番。非洲人口将占全球的四分之一，尼日利亚、刚果民主共和国和埃塞俄比亚的人口将进入全球前十。作为另一股力量的就业人口将快速增加。
还有飞速发展的城市化，像拉各斯、金沙萨、喀土穆和内罗毕等大都市的发展。这同时带来了机遇和挑战，因为必须要为这数百万城市人口提供住房、食物、教育和交通运输服务。另一项社会进步在于，1990年至2012年，极端贫困率从57%下降至43%，中产阶级兴起，按每日收入在3美元到30美元不等定义的中产阶级在1.43亿至3.7亿人之间。毕博公司预计，到2040年，非洲中产阶级将达到9亿人。
让-米歇尔·塞韦里诺和热雷米·哈伊登贝格在合著的《敢闯的非洲》一书中认为，2050年非洲国内生产总值或将接近欧盟（约20万亿美元）。
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