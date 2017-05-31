全球棉花产量今年将攀升6.9% 大幅过剩

由于棉花价格高企导致棉农扩大种植面积，以及中国从战略储备中将多余库存投放到市场，棉花供应将大幅过剩。
彭博新闻社网站5月29日报道，据美国农业部估计，在今年8月1日开始的棉花季，全球产量将攀升6.9%，除中国外的全球库存将创下历史最高纪录。美国是全球最大的棉花出口国，预计美国棉农将获得10年来最大的丰收，澳大利亚和印度的棉花收成也将增加。
去年棉花期货价格上涨了12%，导致农户扩大了棉花种植面积。与此同时，没有迹象表明中国放慢了从战略储备中将多余库存投放到市场的步伐。充沛的供给前景使得棉花价格出现了自去年8月以来的最大单月跌幅。
美国阿尔特格里斯咨询公司的资产组合经理拉拉·马格努森说：“供给侧将保持充沛，如果产量上升，棉花价格将进一步下跌。”在需求侧，最近对中国债务评级的下调导致人们担心，全球需求“将不足以”吸纳多余产量。
据美国商品期货交易委员会26日公布的数据，在5月23日结束的一周中，投资者将他们的棉花净多头头寸减少了8.7%。
纽约的洲际期货交易所美国期货分所5月份棉花期货价格下跌7.7%，26日收于每磅72.79美分。这是自去年12月以来棉花价格首次出现月度下跌。
据位于英国伯肯黑德的研究公司考特鲁克公司预计，2017-2018棉花季的产量将超出需求4.4万吨。
好天气推动了美国特别是其最大种植地区得克萨斯州春季的播种。到今年5月21日，美国农场主已经完成52%的播种面积，高于去年同期45%的水平。
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