特朗普搁置对台军售示好大陆：不希望“制造麻烦”









美媒称，在过去近 40 年的时间里，美国一直信守为台湾提供防御能力以对抗中国大陆的承诺。然而，特朗普政府尚未就这一点明确表态。由于计划中的军售方案迟迟不见踪影，官员和专家们担心，特朗普总统可能再次对北京作出单方面妥协。





据美国《华盛顿邮报》网站 5 月 7 日报道，这项价值仅 10 亿美元的小型对台军售方案，原本应于去年年底生效，但奥巴马政府没有付诸行动。





报道称，特朗普此前曾发出过一些亲台湾的信号，包括与台当局领导人蔡英文通电话，这让大多数台湾观察人士认为美国新政府将迅速推进该方案。但如今，美国政府和国会的官员说，由于政府内部缺乏共识，并且担心北京可能让特朗普在亚洲的第一要务 —— 解决朝鲜危机 —— 变得更复杂，因此该协议目前被搁置。





美国政府和国会内部支持军售的人士说，政府可能在一个重要问题上向中国让步，换来的却是不确定性，并且让台湾的安全蒙受 “ 更大风险 ” 。





美国众议院外交委员会主席爱德华 · 罗伊斯表示： “ 我认为，我们有必要信守 ‘ 与台湾关系法 ’ 和里根时代的 ‘ 六项保证 ’ 的承诺。这有助于维持台湾海峡的 ‘ 和平与稳定 ’ 。 ”





罗伊斯提到的 ‘ 与台湾关系法 ’ 规定，美国将 “ 向台湾提供防御性武器 ” ，而里根在 1982 年提出的 “ 六项保证 ” ，明确了美国对台军售没有终止日期，美国不需要在该问题上与北京协商。 ‘ 与台湾关系法 ’ 和 “ 六项保证 ” 一同成为美国对台战略的基础。





报道称，在上月特朗普与中国国家主席习近平成功举行会晤后，很多人预测，美国政府将迅速批准仍悬而未决的军售方案并通知国会。但官员现在说，白宫尚未向国家安全部门或国会表明政策方向。这引发了极大困惑。





此外，特朗普上月表态说，他在与台当局领导人再次通话之前将与习近平协商。这更加剧了上述担忧。特朗普说，他正在朝鲜问题上寻求中国的帮助，他不希望给习近平 “ 制造麻烦 ” 。





报道分析，一种可能性是，美国政府准备为奥巴马的对台军售方案捆绑更具威力的武器。例如，台湾当局表达了对 F-35 战机的兴趣。但这样做可能让相关的对外工作更加复杂，从而导致方案被进一步搁置。





因此，美国官员希望特朗普现在就推进这一规模较小的军售方案，以证明美国在特朗普时代仍将继续遵守协助台湾防御的承诺。





报道称，很多人支持恢复过去的常态机制，即每年对台湾的军售请求进行审议并报告国会。一位美国国防官员说： “ 这是避免因中美关系导致军售计划被连续搁置数年的唯一办法。 ”

美国国务院表示，不对军售计划搁置发表评论。白宫也未对此作出回应。





不管特朗普政府选择怎样的军售方案，国会都将大力支持。参议院外交关系委员会东亚政策小组委员会主席科里 · 加德纳说： “ 我强烈支持特朗普政府将向我们的朋友和盟友 —— 台湾提供的任何军售方案。 ”





七名美国参议员去年访问台湾，并敦促蔡英文将防务开支提升至台湾 GDP 的 3% ，加德纳是其中之一。议员们担心，如果华盛顿不向台湾出售它所需要的武器，美国呼吁台湾增加防务开支就会显得没有诚意。





报道称，即使蔡英文能实现这一目标，台湾的发展速度也比不上北京。根据官方数据，台湾的防务开支今年将达到约 116 亿美元，而中国去年在这方面的开支已经达到 1460 亿美元。

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