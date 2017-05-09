大众欲在电动车领域“反超”特斯拉

英媒称，大众汽车公司表示，它有信心在2025年以前“反超”，成为电动汽车的领导者。目前公司将注意力转向由电池驱动的车辆，逐渐摆脱2015年柴油车排放丑闻的负面影响。
据英国《金融时报》网站5月7日报道，大众品牌是拥有12个品牌的大众集团旗下的最大公司，它声称其目标是到2025年实现100万辆电动汽车销量。这将使它必然与美国电动汽车制造商特斯拉对抗。特斯拉去年的销量不到8万辆，但表示到2020年要年产100万辆电动汽车。
“特斯拉能做到的，我们都能超越。”大众品牌负责人赫伯特·迪斯宣称。
此外他表示，特斯拉将获得溢价市场，而大众将以数量取胜。他还说：“我们相信，在这个崭新的世界里我们将成为市场领导者。”
大众与特斯拉的电动汽车抱负在汽车界引发一场大讨论：拥有既成技术的初创企业发展壮大和拥有一定规模的传统汽车制造商推动业务转型哪个更容易？
迪斯说，得益于横置发动机模块化平台（MQB）的展示更为广泛，大众占据“反超的成本优势”。MQB使大众的不同品牌能共享零部件、技术和装配次序。
“（特斯拉）是我们很重视的一个竞争对手。不管它怎么放低身段，特斯拉是出身豪门的，”迪斯谈到今年夏天特斯拉投产的3.5万美元的Model 3时说，“我们的志向是以我们的全新汽车生产结构让他们就此止步。”
迪斯是在大众所称的“首次”年度记者会上发表这番讲话的。对于一家有着80年历史的企业，使用“首次”这个词颇为奇怪，表明迪斯有意在大众品牌与大众集团之间划清界限。
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