【新加坡《海峡时报》网站5月8日报道】中国将进一步加强互联网监管。昨天，它表示将对互联网信息搜索引擎和新闻门户网站加强控制。此举是中国加强对互联网内容控制的最新措施。
这个由中共中央办公厅和国务院办公厅印发的《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》，呼吁“完善”互联网法律法规。
据新华社报道，纲要表示，将实行新闻采编专业人员职业资格制度，“严厉打击网络谣言、有害信息、虚假新闻、新闻敲诈和假媒体假记者”。
纲要说，将现行新闻出版法律法规延伸覆盖到网络媒体管理。它说,将加强互联网信息搜索引擎、即时通信工具、移动新闻客户端等管理，明确微博、微信等的运营主体对所传播内容的主体责任。
中国互联网络信息中心的数据显示， 截至2016年底，中国网民规模达7.31 亿。中国社科院去年的一项调查显示，超过90%的中国网民通过手机获取新闻。
本月初发布的关于互联网的管理新规，要求从事互联网信息服务须经有关主管部门审核同意，同外商合资须经审查。
7日公布的这份纲要呼吁加强和改进“正面宣传”。纲要还呼吁广泛传播中国声音和增强中国文化软实力,但没有涉及细节。
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