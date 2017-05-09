中国力促文化产业成为经济支柱

【西班牙《经济学家报》5月7日报道】中国国务院近日印发了《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》，旨在通过建设公共文化馆、图书馆、博物馆、美术馆、乡镇（街道）综合文化站、村（社区）综合性文化服务中心等一系列措施推动文化产业的发展。
纲要指出，要推动中华文化走出去，统筹对外文化交流、传播和贸易，创新方式方法，讲述好中国故事，阐释好中国特色，让全世界都能听到听清听懂中国声音，不断增强中国国际话语权，使当代中国形象在世界上不断树立和闪亮起来。为此应当培育对外文化贸易主体，鼓励和引导各种所有制文化企业参与文化产品和服务出口，加大内容创新力度，打造外向型骨干文化企业。
纲要称，要以党报党刊所属非时政类报刊、实力雄厚的行业报刊为龙头整合报刊资源，对长期经营困难的新闻出版单位实行关停并转。降低社会资本准入门槛，鼓励和引导非公有制文化企业发展。
纲要指出，要加快文化产品市场建设，发展基于互联网的新型文化市场业态，发展电子票务、电影院线、演出院线、网络书店等现代流通组织形式。
纲要还称，应当支持符合条件的文化企业直接融资，支持上市文化企业利用资本市场并购重组。
纲要指出，必须严厉打击网络谣言、有害信息、虚假新闻、新闻敲诈和假媒体假记者。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost