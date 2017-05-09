法国当选总统伉俪“传奇情史”：“没有她，我就不会是我。”

【路透社巴黎5月7日电】当他们初次相遇时，他15 岁，而她是老师，40 岁，已婚，在一出校园戏剧中对他进行指导。现在，即将作为第一夫人入主爱丽宫的布丽吉特·马克龙将继续对她的丈夫进行指导，不过这一次的舞台要大得多。
法国新当选总统马克龙的妻子现年64 岁，在马克龙竞选期间，她经常与他在一起，管理他的日程，编辑他的讲话稿，对他在台上的表现提出建议。
在两周前贏得第一轮选举后的获胜演讲中，马克龙带着妻子登上讲台，并对她表示感谢，此举赢得了长时间的掌声。马克龙动情地说:“布丽吉特，她总是在那里，现在更是如此。没有她，我就不会是我。” 2014年8月，当马克龙被任命为经济部长时，他们夫妇都还完全不为人所知。一年后，为了辅佐她年轻的丈夫实现雄心壮志,布丽吉特从教师岗位退休。
在法国经济部位于巴黎东部塞纳河边的贝尔西大楼，在同官员们开会时，她的存在十分重要。
马克龙在2016年8月从奥朗德政府辞职前的最后一次会议上说:“她在这里呆了很长时间，因为对我来说她的意见很重要，因为她带来了不一样的氛围， 这很重要。我的生活在这里，如果一个人不快乐，就不能很好地工作。”
三个月后的2016年11月16日，马克龙宣布参加总统竞选，从那时候起，他与比他大25岁的布丽吉特的夫妻关系就已经为他公众形象中的有机组成部分。
在马克龙宣布参加总统竞选后几天,这对夫妇就在法国电视三台的一部电视纪录片中分享了他们于2007 年举行婚礼的录像。马克龙在录像中说:“谢谢大家接受我们这一对不太平常的夫妇。”布丽吉特的成年孩子也出席了这场婚礼。当时他即将30岁，而她54岁。
法国漫画家、讽刺电台及电视节目经常拿这对夫妻的年龄差异进行嘲弄，马克龙的支持者说，这些嘲弄是对女性的歧视。他们说，如果这对夫妇之间的年龄差异是男大女小,人们就一点都不会在意了。
布丽吉特于1953年4月13日出生。1993年，在她教授法语和戏剧的普罗维登斯学院,马克龙在她指导下的一部戏剧中饰演一个角色。第二年，他们两人又一起改编了一部戏剧。
随着有关两人师生恋关系的传言散播，马克龙被迫离开了普罗维登斯学院，到巴黎的亨利四世中学完成高中最后一年的学习。这里是培养法国精英的传统学校。据马克龙的传记作者说，当时马克龙对布丽吉特说:“你不可能摆脱我。我还会回来，娶你。”
马克龙在被问及如果当选总统，将让布丽吉特扮演什么样的角色的时候，他说他会在就任总统的头几个‘星期内提议为法国第一夫人提供一个正式的、但没有报酬的角色，布丽吉特将自行决定如何扮演这一角色。
“家庭是我生命的根基”
【西班牙《国家报》网站5月8日报道】法国当选总统马克龙的夫人布丽吉特是一位比总统年长25岁的第一夫人。在竞选活动中，马克龙是唯一带着夫人出席集会的总统候选人，也是唯一承认夫人对其入主爱丽舍宫之路有着重要作用的总统候选人。布丽吉特因此被看作是马克龙的一张“选票”。
年纪轻轻而且缺乏从政经验的马克龙并不是一个典型的政客，而他的人生经历也不平常。马克龙现年39岁,而布丽吉特已经64岁。马克龙今年2月在接受媒体采访时曾表示：“即便女大男小，也不足为奇。”他还称，对自己婚姻指手画脚的人明显具有仇视女性的心理，还因此制造出有关他是同性恋的谣言。 他说:“人们总是无法接受纯粹而独特的东西。”
布丽吉特来自法国亚眠的一个中产阶级家庭，在认识马克龙之前已经结婚并育有3个子女。
虽然曾经短暂分离，但是在巴黎重新聚首时马克龙已经长大成人，而布丽吉特也恢复了单身。两人终于在2007年走入婚姻殿堂。马克龙现在不但拥有3 个继子女，还有7个孙辈,并且与他们相处得很融洽。
法国政治家通常非常注意保护个人隐私,因此有人批评马克龙和布丽吉特过于高调。但马克龙反驳道：“我决定公开自己的私生活。我有妻子，我们一起去度假，因为我爱她，因为我的家庭对我而言非常重要，是我生命的根基。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost