美对华投资太少而非太多：仅为欧盟一半

英媒称，从民粹主义情绪看，貌似美国有太多外商直接投资流入了中国，损害了美国的就业和贸易。然而，令人惊讶的是，尽管美中是全球两个最大经济体和贸易国，但过去10年里，美国对外直接投资只有1%至2%流向中国。相比之下，韩国和日本都有大约20%的对外直接投资流向中国。所以，真正的问题是：为什么美国对华投资这么少？
据英国《金融时报》网站5月8日刊载文章，国家间的对比有助于消除这种扭曲。考虑一下经济规模和对华双边贸易与美国相当的欧盟吧。过去10年里，欧盟每年流入中国的直接投资大约是美国的两倍，约占欧盟对外投资总量的4%左右，尽管在10年前，欧美流向中国的直接投资比例大致相同。
尽管中国构成一个庞大并潜在具有吸引力的市场，但人均自然资源量不高、安全担忧，以及产权执法不力，都被视为中国吸引美国投资较少的原因。但是，面对类似的进入障碍，为什么欧盟对华投资增长得更快？
文章称，答案在于，欧盟在制造业方面的经济实力，对中国的市场需求构成更好的补充。欧盟对华出口最多的是机械和运输工具，以及面向高端消费者和工业企业的产品。这些部门带来直接投资流入，以支持市场渗透、维修保养，并建立本地化产能。
相比之下，过去15年里，美国对华出口的前三大品类是油籽与谷物、航空航天产品，以及出人意料的回收废料（废金属和废纸）。这些品类都没有导致大量的投资流入。
制造业进口与投资在中国国内市场基本上受到欢迎，而且更切合欧盟的优势，而中国封闭的服务业则对美国产生更为负面的影响。对美国来说，较高价值的服务业（尤其是IT和金融业）更为重要。此外，许多在中国业务很扎眼的美国大公司——例如包括麦当劳等快餐品牌和酒店连锁店——都是以特许经营权方式经营的，美国公司并不拥有当地附属企业，而只是在特许制度下让后者使用自己的品牌，因此未必会出现在官方的外国直接投资数据中。
文章称，说明这一问题的是，经合组织把中国列为在服务业——尤其是通信、电信、法律、保险与金融行业——对外资限制最严格的国家之一，而美国公司恰恰对这几个行业最感兴趣。
中美之间、中欧之间的双边投资条约已经谈判多年了。但是，与欧盟的谈判已被英国脱欧打乱，而特朗普政府不愿签订一项将鼓励美国公司增加对外投资的协议。然而，对于许多正在或希望在中国经营的美欧企业来说，推动中国放宽外国直接投资政策将创造商机，在国内造就更多就业机会。因此，推进达成双边投资条约应该是美欧议程上的优先事项。
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