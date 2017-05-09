新加坡智库：中国超美成为对东南亚最具影响力国家

港媒称，新加坡的一项调查显示，由于美国新政府与亚洲盟友缺乏交流，华盛顿的声誉受到了打击，为北京填补东南亚战略真空提供了机会。
据香港《南华早报》网站5月8日报道，新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所对318名东南亚受访者进行了调查，其中半数人认为自从特朗普上台后，美国战略阵地就丢失给了中国，中国成为该地区最有影响力的国家。
外交观察人士说，调查结果显示，中国在东南亚的邻国对美国的信心下降，并对其普遍感到担忧，认为美国正有意逐步撤出该地区；与此同时，中国日渐强硬。
报道称，该调查结果是上周公布的，当时美国国务卿蒂勒森正在华盛顿向东盟国家外长们姗姗来迟地重申美国对东南亚国家的安全承诺。
受访者是来自东盟十国政府、学术界、商界和媒体的人士以及普通大众，超过70%的受访者表示，美国声誉在特朗普领导下恶化或严重恶化了。
由于特朗普对该地区漠不关心且退出了跨太平洋伙伴关系协定（TPP），超过54%的受访者认为美国的可靠性与四个月前相比有所下滑。
报道称，本地区很多人依然认为美国的参与对地区安全很重要。68%的人认为美国应该继续在南海争议海域这一重要航道进行“航行自由”行动。
报道称，不过，只有略超过3%的受访者认为现在或未来十年美国是该地区影响力最大的国家。近75%的人认为中国已经是东南亚首要大国，且其影响力在未来十年将继续增加。
报道称，近65%的受访者表示，不应依赖美国维持自由贸易、人权和国际法。
中国社科院东南亚事务专家许利平说，调查“真实凸显出东南亚国家日益增长的不安，它们担心被特朗普政府忽视”，但调查夸大了中国在该地区的影响力。他说：“东南亚国家周围强国环绕，它们需要谨慎维持平衡。因此，它们对中国地区影响力扩大以及华盛顿影响力削弱五味杂陈。”
许利平说，尽管中国近些年努力加强与东南亚邻国的政治和经济关系，但北京不应过高估计自身影响力，因为东南亚国家依然寄希望于美国干预地区事务，制衡中国。
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