故宫为民众提供的财富，在你的指尖





拥有数百年历史的故宫坐落在北京市中心,每年有1600 万游客来这里观光游览，穿梭在红墙黄瓦的亭台楼阁之间。





故宫博物院的官员们希望，游客不仅可以领略到中国古代建筑之美和工匠的卓越技艺，还能被一个拥有5000年文明的国家的“软实力”所折服。





过去30年里，中国经济的高速增长为其提供了一个巨大的新机遇来利用民族遗产赚钱，这使故宫博物院能从中国最宝贵的文化遗产中获利。那里展示了许多商品，从印有雍正十二美人图的笔记本，到清代朝珠耳机





这个地球上最大的宫殿开始大量销售零售商品,并将其变成一个不断增长的商业中心，每年仅从商品展示和零售中就能挣到超过10亿元人民币。





最近故宫博物院又向前迈了一步。它在阿里巴巴集团的网上销售平台天猫上出售宫廷饮食。其中包括深受慈禧喜爱的红糖姜茶和各种糕点，由几家精选的老字号糕饼店手工制作。





故宫博物院专家苑洪琪说:“故宫有许多令人激动的皇家食谱。我们希望找到好的平台，让消费者只需点击鼠标就能享受到这些美食。”





此前，在灯光昏暗的礼品店里，故宫博物院主要出售令人乏味的书籍和标价过高

的明信片。





中国文化商品的最佳榜样来自和故宫博物院同源的台北故宫博物院。1949年蒋介石领导的国民党撤退到台湾时带走了故宫的一部分藏品。





去年故宫博物院院长单霁翔表示，他们从台北故宫“借鉴了许多想法”。





早在本世纪初，印有国画精品的鼠标垫就成为台北故宫的热卖商品。自上世纪80年代以来，台北故宫一直在出售最珍贵藏品的邮票和复制品。





单霁翔说:“我们推出了以故宫为主题的充电宝、肥皂盒、贴纸和筷子。收入增长很强劲。”





所有利润将回馈给故宫博物院,后者一直在进行代价不菲的修缮工程。





中国消费者渴望了解古代的皇家事务，这好奇心也促进了故宫博物院的礼品销售。(南华早报)

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