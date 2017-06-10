英教育机构公布世界大学排行榜

【埃菲社华盛顿6月7日电】根据英国夸夸雷利-西蒙兹咨询公司(QS) 7日公布的世界大学综合排名，麻省理工学院仍雄居首位，紧随其后的是斯坦福大学和哈佛大学。
麻省理工学院已连续6年在这一排行榜上独占鳌头。QS世界大学综合排名主要考虑的是6项指标，分别是学术领域的同行评价、全球雇主的评价、学术研究的论文引用数最、教师和学生的比例、国际学生比例以及国际教师比例。
与麻省理工学院一样，位于加利福尼亚州的斯坦福大学，已经连续两年击败哈佛占据第二的位置。排名第四的大学也來自美国，是位于帕萨迪纳的加州理工学院；第五和第六的位置上终于出现了欧洲大学，分别是剑桥和牛津。
前10名中剩下的4个席位依次是伦敦大学学院、伦敦帝国理工学院、芝加哥大学和苏黎世大学。新加坡的南洋理工大学和新加坡国立大学是该排行榜中排名最靠前的两所亚洲大学，分别位列第11和第15。QS排行榜对全球959所大学进行综合排名，名单每年公布一次。
【中央社伦敦6月8日电】英国高等教育调查公司QS今天公布世界最佳大学排行榜，麻省理工学院蝉联第一，国立台湾大学排名较去年68名下滑8名，成为第76，是台湾唯一晋身全球前百大的大学。根据QS，今年排名显示大学生不再倾向远赴他国就读，这可能是受到部分国家的反移民情结以及移民控制政策压力影响。如果英美名校对于学生的吸引力降低，欧洲的大学可能受惠。
中国大陆共有39所学校上榜，晋身全球前百大的有6所，比：去年增加2所,上升速度惊人。当中排名最高的是清华大学，排在第25名，其次是第38客的北京大学。
【《澳大利亚人报>网站6月8日报道】澳大利亚一直被普为全球大学排名的佼佼者，在科研、教学和雇佣方认可度等方面取得的进展使澳洲5所高等学府在夸夸雷利-西蒙兹编制的世界大学排客榜中跻身前50位。
但堪培拉的一客研究排名的专家对这种说法提出质疑，称该国高等学府充其量也就是守住了阵地，其排名因排名方法的调整以及大学采取的相关策略而有所提升。澳大利亚国立大学策划及业绩评估部门的副主任特雷西•麦克尼科尔说:“我们当前面临的危险是，中国将获得主导地位，澳大利亚的地位会进一步下滑，特别鉴于各大学都面临削减资金的问题。”
教育问题分析家夸夸雷利•西蒙兹采集了超过7.5万名大学教师和4万名雇主的意见并研究了1200万份论文及7500万个研究成果引用情况才编制了这个排名。麻省理工学院连续6年排客榜首。澳大利亚国立大学是排名最高的澳大利亚高等学府，其排名上升一位至第20位。今年跻身前100名的澳大利亚髙等学府共7所，比去年多1所。
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