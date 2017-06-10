上合成为全球重要“玩家” 首度扩容成焦点

中国国家主席习近平7日开始访问哈萨克斯坦，中国继续发展同中亚地区的这一关键国家的关系。近年来双方领导人互访频繁，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫参加了上个月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。
据美国之音电台网站6月7日报道，不久前在莫斯科举行的有关中俄关系的一次研讨会上，有学者说，中国对哈萨克斯坦的投资越来越多，中国对独联体国家投资中的80%都集中在哈萨克斯坦，可见中国对哈萨克斯坦的重视程度。
报道称，中国对哈萨克斯坦的投资大多集中在能源领域。中亚问题学者格罗津说，哈萨克斯坦是中亚最大的经济体，同乌兹别克斯坦一样是最重要的中亚国家，无论从地缘政治还是地缘经济角度看，哈萨克斯坦都是中国实施“一带一路”倡议的关键国家。
习近平这次同另外16个国家的领导人将一起参加9日举行的2017阿斯塔纳专项世界博览会开幕式。报道称，哈萨克斯坦正积极寻求扩大国际影响，此次世博会是哈萨克斯坦独立后主办的规模最大的国际活动之一，习近平参加世博会开幕式被哈萨克斯坦媒体看成是对纳扎尔巴耶夫总统和哈萨克斯坦的重要支持。
习近平还将出席8日在首都阿斯塔纳召开的上海合作组织峰会。
据塔斯社6月8日报道，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫8日在阿斯塔纳会见中国国家主席习近平时表示，在直接投资、贷款、合资企业等方面，中国已成为哈萨克斯坦的主要经济伙伴。
他介绍说：“我们解决了能源合作问题，哈萨克斯坦25%的石油是中国企业开采的。现在，这些企业提出续约问题，我们将认真考虑，因为它们是良好的合作伙伴。”
纳扎尔巴耶夫表示，阿斯塔纳和北京树立了“国家间关系的榜样”。他说：“我们没有未解决的问题，所有出现的问题都得到了解决。”
他表示，哈萨克斯坦将继续引入中国企业。他说：“我们正在履行协议，把51家企业引入哈萨克斯坦。”
他指出，中哈两国在能源领域的合作取得了成功。他说：“在我们近几年的合作期间，经哈萨克斯坦向中国输送了1亿吨石油和超过1800亿立方米天然气。根据中国统计，两国贸易额增长46%，我们的统计数字是30%。”
另据塔斯社6月8日，纳扎尔巴耶夫在阿斯塔纳与中国国家主席习近平会晤时称，哈萨克斯坦将继续支持“一带一路”倡议。
纳扎尔巴耶夫对习近平表示：“现在我们的重点是开发‘一带一路’。您在哈萨克斯坦提出这一倡议后的四年里，我们修建了1500公里铁路将中国西部与里海和欧洲相连，还修建了3000公里公路。”
纳扎尔巴耶夫解释说：“由于拥有两个铁路交会点和六个公路交会点，因此哈萨克斯坦成了依靠对华贸易的运输国。”
俄媒称，俄罗斯总统普京8日将前往阿斯塔纳参加上合组织峰会，印度和巴基斯坦将加入这个组织。如此一来，新的八国集团将登上国际舞台。
据《俄罗斯报》网站6月8日报道，除了俄罗斯、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦之外，作为上合组织观察员国的阿富汗、白俄罗斯、印度、巴基斯坦、伊朗和蒙古国也将派代表参加峰会，各大国际组织领导人也受到邀请。
报道称，这次峰会的主题是：完善组织活动、发展各重点方向的合作、安全、反恐、经济和人文交流。俄罗斯总统助理乌沙科夫告诉记者，按照惯例，各方将对重大地区问题交换意见，首先是阿富汗和中东问题。
不过，核心事件当然是印度和巴基斯坦的加入。乌沙科夫强调：“大家期待已久的事情发生了。”如今，上合组织有六个成员国、六个观察员国和六个对话伙伴。9日，上合组织将从六国集团变成八国集团。总统助理评价说：“这确实是一个重大的历史事件。”俄罗斯从一开始就支持这些申请。
乌沙科夫说，各国领导人还将讨论反恐和阿富汗局势。总体局势依然紧张，且有恶化趋势，“伊斯兰国”的地位得到巩固。
报道称，除政治外，克里姆林宫还希望讨论经贸合作问题。在前不久北京举行“一带一路”论坛的背景下，这个问题显得尤为迫切。
另据俄罗斯《消息报》网站6月8日报道，上合组织自成立以来的首度扩容成为关注焦点，印度与巴基斯坦将正式加入。此前，它们的身份是观察员国。
俄罗斯总统上合组织事务特别代表哈基莫夫告诉《消息报》，印巴的加入令上合组织在全球政治经济舞台上的地位愈发举足轻重。不仅如此，莫斯科还呼吁上合组织成员国接收伊朗加入大家庭。
上合组织首次扩容的重大意义可用最直观的统计数据加以证明：印巴加入后的新上合组织，将占到全球人口的44%和国内生产总值的近24%。
哈基莫夫指出：“上合组织的实力只会更加可观。扩容的效果在于它的相互促进性。无论是从安全保障角度，还是从构建新的互动架构、维护本地区乃至上合组织之外区域的和平与可持续发展而言，前景都非常远大。”
他认为，地区的经济一体化呈现不断深入之势。俄罗斯正积极推动欧亚经济联盟项目，后者的部分成员国也是上合组织的成员。中国提出了“一带一路”大规模倡议，部分上合组织成员国加入其中。在此背景下，上合组织将成为解决经贸合作问题的新平台。
与此同时，莫斯科认为伊朗的加入也是不可或缺的。
哈基莫夫指出，虽然印巴关系由于克什米尔问题以及相互指责对方支持恐怖分子而紧张多年，但两个老对手加入上合组织后，其剑拔弩张的程度可能会有所下降。
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