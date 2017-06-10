美国《财富》杂志发布美国500强公司 总市值19万亿美元

这是本杂志第63年发布美国500强排行榜。《财富》美国500强公司加在一起的总收入为12万亿美元，相当于美国国内生产总值（GDP）的2/3；它们的总利润为8900亿美元，总市值为19万亿美元，在全球共有雇员2820万人。
据美国《财富》杂志网站6月7日报道，从整体来看，今年的上榜门槛较去年稍有提升，营业收入最低为51.45亿美元。美国商务部公布的数据显示，美国2016年GDP增速放缓1个百分点至1.6%，为2011年以来最慢增速。在这样的宏观经济状况下，榜上全部500家公司总收入达12.06万亿美元，较去年的11.99万亿美元提升了0.58个百分点；而作为对比，这些美国最大企业的总利润近8900亿美元，较去年增长了近6个百分点。
在今年的榜单上，沃尔玛连续第五年位居榜首，沃伦·巴菲特的伯克希尔-哈撒韦公司紧随其后，位列榜眼。排名第三的苹果公司则继续位居利润榜榜首，成为最赚钱的美国500强公司。
从盈利能力来看，前三位席次未发生变化。除苹果外，摩根大通排第二位，利润为247.33亿美元；伯克希尔-哈撒韦公司位列第三，利润为240.74亿美元。榜上最赚钱的10大公司中除了一家生物制药公司和一家烟草公司之外，其余均为科技和金融企业。
今年有62家上榜公司未实现盈利，较去年增加了7家。由于石油价格波动，今年榜上亏损最严重的依然是能源公司——去年实现盈利5.78亿美元的第一能源公司今年亏损了61.77亿美元，油田服务商哈利伯顿公司亏损57.63亿美元。
在经常被人拿来与中国的“BAT”（即百度、阿里巴巴和腾讯——本报注）比较的美国“AAA”三大科技巨头中，除了苹果公司，另外两家也表现出色——谷歌母公司“字母表”公司从第36位上升至第27位；最近开设了第7家实体店的电商巨头亚马逊公司则从第18位跃升至第12位。
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