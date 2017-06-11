中国人对社交媒体“痛并依赖着”

视力下降、失眠和注意力不集中，不一定代表你生病了。
据香港《南华早报》网站6月7日报道，它们可能只是“社交媒体综合征”的表现——即生活越来越依赖于网络互动。最新调查发现，在中国的7亿多网民中，越来越多的人承认，长时间使用微信、微博等平台，对他们的健康可能造成影响。
然而，研究显示，中国内地越来越多的社交媒体成瘾者并没有停止使用社交媒体的打算。
在凯度集团发起的这项调查中，近90%的中国内地受访者说，他们知道使用社交媒体可能带来一些负面影响，例如“深度阅读时间减少、对健康的损害以及隐私安全影响等”，这个比例比去年增加了4个百分点。
但与此同时，他们也乐见社交媒体带来的变化，中国社交媒体影响满意度得分从去年的67分提高到79.8分，为有这项调查以来最高的一年。
6月6日发布的这些结论是基于今年春季进行的多项调查得出的，这也是凯度集团连续第四年发布《中国社交媒体影响报告》。
调查结果显示，18至27岁的年轻人，比年长者更清楚社交媒体潜在的负面影响。除了抱怨“受到负面价值观的影响”和“不能集中注意力”，中国的年轻人还“受不了别人在朋友圈过得比我好”，这也是负面影响之一。
在2000名受访者中，近90%的人说，他们已经为控制社交媒体带来的负面影响采取了行动。不过，他们仍然认为，完全避开社交媒体是不可能的，因为在他们看来，社交媒体利大于弊。
报告说，“能随时了解朋友的动态（70%）”、“方便我更快地了解社会热点（69%）”和“增长了我的知识面（61%）”是受访者提到最多的社交媒体的积极影响。
腾讯公司的社交应用软件——微信，目前的月度活跃用户数量已经超过9亿，在中国所有社交媒体中满意度得分最高（83.5分）。
虽然微信的日常活跃用户数量还在继续增加，但它在18至25岁年龄段中的受欢迎程度有所下降，在该年龄段的渗透率从94.1%降至86.6%。
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