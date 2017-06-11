世行称全球经济面临四大风险 警告白宫贸易战伤人伤己

全球经济或许即将以七年来最快的速度增长，但世界银行仍对前方密布的阴云感到忧心。
美国《华尔街日报》网站6月6日报道，该行标志性的《全球经济展望》报告的第一作者艾汉·柯塞说：“经济正在复苏中，但复苏势头仍很脆弱，且下行风险仍处于支配地位。”
以下是该行本周发布的最新报告中概述的若干潜在威胁。
新兴市场力量
七个主要新兴市场经济体（即中国、巴西、印度、印度尼西亚、墨西哥、俄罗斯和土耳其）共同构成全球最大的增长引擎。尽管单从国内生产总值（GDP）角度讲，七国集团经济体的体量更大，但新兴七国现在对全球增长的贡献更大。
柯塞说：“你过去可以说，只要七国集团的经济保持健康，就能有合理的增长率，但现在你看到新兴七国是一支令人生畏的力量。”
这是全球经济结构的一个根本性变化，对全世界而言有利有弊。
从积极的方面看，即使七国集团（即加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国）陷入困境，新兴经济体仍能帮助带动全球增长。世行预言，新兴经济体和发展中经济体明年的经济增速将从去年的3.5%升至4.5%。
而从消极的方面看，它们能够对全球造成更沉重的打击。中国的信贷繁荣有可能演变为萧条。而巴西、南非和土耳其都正陷入政治和债务的双重困境。
政策不确定性
柯塞说：“市场或许低估了政策风险。”
世行指出，当前的政策不确定性已经很高。该行说，如果政策不确定性进一步加剧，“可能会影响市场信心和投资，并给金融市场造成压力”。
换言之，美国、中国或较小的新兴市场的预期政策路线一旦发生改变，投资者可能会被迫突然重新评估自己的投资组合，从而有可能导致股票和债券价格以及汇率发生大幅变化。
贸易战
尽管贸易自由化显然令一些人受害，但它仍提振了全球增长。世行警告说，一场贸易战将对全球经济造成广泛破坏。
该行估计，在过去数十年间，贸易自由化每年令“全球生产总值”增加约一个百分点。该行说：“给贸易设限的行动逐步升级可能会让贸易的脆弱复苏偏离正轨，并抹杀昔日自由化努力的成果。”
该行特别提到了特朗普政府，警告说白宫的所作所为可能招致报复，从而令美国及其贸易伙伴的贸易活动受损。
负债率不断上升
许多处于工业化进程中的国家都曾利用位于历史低点的利率来筹集资金用于投资。但经济增长率低于预期和大宗商品价格崩盘已带来风险：全球各地可能出现一连串债务问题。中国是关注焦点，但问题的范围要大得多：半数以上新兴经济体的债务与GDP之比都上升了10个百分点，1/3的新兴经济体的预算余额下降逾5个百分点。
世行警告说，尽管全球经济增长状况相对良好，但最好还是在麻烦来临前在预算、税收和债务管理方面进行彻底改革。
柯塞说：“现在是推进必要的改革、帮助这些经济体防范风险的好时机。”
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