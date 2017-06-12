中方欢迎日本参与“一带一路”

日本首相安倍晋三首次对外公开表达与中国主导的“一带一路”构想合作的立场。中国外交部6日也对此表示“欢迎”。日本希望实现两国领导人互访，有意促成明年安倍首相访华。两国都准备一边观察对方的动向，一边引导关系的改善。
据日本《朝日新闻》6月7日报道，日本首相安倍晋三5月5日出席在东京举行的第23届国际交流会议“亚洲的未来”上发表讲话，称赞“一带一路”是连接东西方和不同地区的有潜力的构想。他一方面要求构想要有开放性，让所有人都能利用，另一方面表示“日本也愿意进行合作”。
在安倍作出该表态后，中国外交部发言人华春莹在6日例行记者会上回应称，“‘一带一路’倡议可以成为中日两国实现互利合作、共同发展的新平台和‘试验田’，欢迎日方同中方探讨在‘一带一路’建设框架内开展合作”。
安倍政府原本认为中国主导“一带一路”构想是为了从经济和安全保障两方面增强对周边国家的影响力，一直保持警惕。然而，在应对北朝鲜核导开发问题上，日本离不开中国的合作。
据中日关系人士称，日方同5月下旬访日的中国国务委员杨洁篪举行一系列会谈期间，就利用中日韩首脑会谈之机实现李克强总理年内访日、日本首相明年访华，试探了中方的态度。政府相关人士称，希望实现习近平主席明年访日。
不过，中日在东海等问题上的对立没有改变，在参加从资金层面支持“一带一路”构想的亚投行问题上，官邸内部也存在正反两种意见。中方也将继续观察日方的态度。
另据《日本经济新闻》6月7日报道，中日关系出现改善迹象。中国国务委员杨洁篪在5月访日之际，日本政府提出在2018年实现首脑互访的建议。日本首相安倍晋三5日在第23届国际交流会议“亚洲的未来”上发表讲话，对中国提出的“一带一路”倡议显示出合作态度，中国方面也对此表示欢迎。两国之间虽然仍存分歧，但已经朝着改善关系的方向迈出一步。
最近中日关系出现好转迹象的原因之一是特朗普上台。在总统竞选中反复发表敌视中国言论的特朗普，在4月举行美中元首会谈后，态度突然发生改变。日本政府内有意见认为，“如果不重新建立与中国首脑的关系，日本很可能会被排挤”。
日本对于反复进行导弹试射和核试验的朝鲜有很强的危机感。日美韩虽然联合起来加大对朝鲜的压力，但日本外务省负责人表示：“在朝鲜贸易中占据九成份额的中国如果不采取行动，那对朝鲜就构不成压力。”
2018年是《中日和平友好条约》缔结40周年，也是安倍向连续第三次担任自民党总裁发起挑战的一年，安倍首相似乎也期待对华关系的改善有助于巩固政权。
不过，两国之间仍然存在对立的火种。关于日本和美国等在七国集团（G7）峰会上通过针对中国的、对东海局势表示关切的宣言，中国外交部表示“对七国集团峰会声明假借国际法名义对东海和南海问题指手画脚表示强烈不满”。
中国对重视日美同盟和与台湾当局关系的安倍政府很不信任，对于改善对日关系很谨慎。
日本方面对中国的警惕感依然存在。自民党内对中国在东海中日“中间线”附近持续开发油气越来越感到不满。围绕钓鱼岛等问题，日本政府也有不容让步的底线。中日两国之间的微妙距离感似乎还会保持下去。
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