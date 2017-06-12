命悬一线！3人为逃票翻入动物园，50米外有7只老虎

比老虎更可怕的，是失去对规则的敬畏之心。
6月10日中午，长沙生态动物园发生了惊险一幕：三名游客从动物园后山翻越围栏进入园区，结果闯入了虎园放养区域附近，三人所处位置离放养的孟加拉虎只有50米远。
事发地位于孟加拉虎放养区附近，最先发现三名游客的，是虎园门口保安岗亭的值班人员。
回忆起当天事发的一幕，动物园工作人员都捏了一把汗。
根据规定，游客必须乘坐园方安排的、有安全防护措施的大巴车进入虎园，且在车内观赏老虎。
而三名翻围栏闯入虎园附近的游客，其行为既不符合规定，还存在极大的危险。因为只要三人再翻越一道约六米高的围栏，就可以直接进入虎园，而在50米开外，有七只放养的孟加拉虎。
园方工作人员介绍，即便三人当时处于虎园的安全隔离区域，但只要有观赏大巴进入园区，隔离区的铁门就会被打开，后果同样将不堪设想。
据悉，该动物园的门票通票为120元，想看老虎只需要77元，但这3个人还是选择了逃票。
很想问问几个当事人，知道北京八达岭野生动物园的老虎咬人新闻吗？宁波雅戈尔动物园老虎咬人的视频看了没？你们是不是想给老虎当外卖呢？
网友纷纷留言说：“看到这种不要命的人，真是替老虎捏了一把汗，出来觅食是天性，可是碰上这种‘毒外卖’，还得配上性命！”
老虎：听了宁波亲戚的惨事，我才不上当呢！
老虎咬人伤人事件在国内不止一次发生了，一直都是屡禁不止。
为什么屡禁屡发呢？归根结底，总是那么一些人不遵守规则，失去对规则的敬畏之心。规则是用来遵守的，要不然付出的真的就是生命的代价，长点心吧！
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