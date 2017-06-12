郑州正成为“一带一路”枢纽

【美国外交学者网站6月10日文章】题：一个被忽视的省会是如何成为丝绸之路中心的——河南省省会郑州正成为中国北方的“一带一路”枢纽
几个世纪以来，丝绸之路一一即中国汉代建立的、使古代世界通商的贸易网络——从未通到郑州。但这种情况即将改变，因为一条新的丝绸之路正在形成，以便通过用铁路、公路、工业园区相互连通起来的一条陆路走廊，把亚欧两大洲连接起来。郑州是河南省省会，距离洛阳仅几十分钟车程。但与更具吸引力的洛阳不同的是，郑州基本上为游客所忽视。而今天毫不夸张地讲，是澄清郑州形象的时候了，因为北京想使其成为“丝绸之路经济带”——与“21世纪海上丝绸之路”一起构成“一带一路”倡议的陆路要素——的—个主要中心。
从2014年以来，国家媒体一直不遗余力地将郑州描述为华中地区的首要交通枢纽。这一特征是该市从历史上继承的，因其地理位罝十分重要。早在20世纪初，京汉铁路就通过了郑州。1909年，陇海铁路将郑州与开封和洛阳连接起来。后来，这条铁路向西延伸到西安，向东连接到江苏省连云港，从而使郑州成为铁路线上的重要交会点和农业生产活动的区域中心。连云港至今仍是连云港——兰州铁路和兰新铁路沿线地区的主要海港和跨境运输通道。郑州显然也将受益于此。
正如美国斯特拉弗咨询公司所说的那样，华中平原是发展内陆经济区的理想位置。该地区横跨黄河下游数省，地势平坦，交通便利，土地肥沃，并与中国大多数主要沿海经济中心充分连通。该地区拥有庞大而相对年轻的人口。这意味着它既有大量劳动力，又有可观的潜在消费基础。早在2012年7月，在英国经济学人智库的一份报告中,大郑州地区就被认为是中国13个新兴大都市或大都市带之一。据中国社科院，该市在这个亚洲国家的最具竞争力大城市排名中位居第19。现在，郑州正准备成为中国与中亚和欧洲连通的枢纽。
自“一带一路”倡议启动以来，共有至少3557列货运列车运行，服务惠及27座中囯城市和欧洲11个国家的28座城市。去年开往欧洲的货运列车达1702列，是2015年的两倍多。正如《中国的鬼城》一书作者韦德•谢泼德所指出的那样，郑州是最早参与其中的玩家之一。它于2013年7月就开通了至德国汉堡的定期班列。2016年，该班列实现每周三班常态化对开。
虽然郑州仍落后于重庆等其他一些中国城市——按货物价值计算，重庆现在占中国与欧洲之间通过阿拉山口的铁路运输的大约80%——但亳无疑问，郑州正准备领导中国北方。事实上，虽然长期以来河南都被中国其他地区视为落后的农村，但郑州肯定已经成为中囯的“西进”政策中的一个关键城市。这项政策侧重于开发欠发达的中西部地并鼓励外商投资。正如河南省一名官员所说，河南自贸区：将“加快建设贯通南北、连接东西的现代立体交通体系和现代物流体系”，并将自贸区建成服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽。无论市场是否有此愿望,中国的经济重心都肯定正往向西移动。
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