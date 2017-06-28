美议员阻扰美芯片企业出售 美媒：担心技术流入中国

美媒称，达林·比勒贝克无法出售自己的公司，但这并非因为他不想这样做。这位首席执行官近日第三次向美国财政部申请，希望以13亿美元向坎宁布里奇资本公司出售莱迪思半导体公司。在比勒贝克再次向财政部提出申请前一天，他在写给1000多名员工的电子邮件中说：“我知道，这种持续的不确定性对我们所有人都是挑战。”
据彭博新闻社网站6月27日报道，坎宁布里奇资本公司是一家主要由中国公司注资的投资公司。坎宁布里奇资本公司总部位于俄勒冈州波特兰市。即使以神秘的芯片业的标准来衡量，它也是一家默默无闻的公司。但一些国会议员因担心芯片技术落入中国人手中而阻止了这笔交易。目前，这项收购提交审批已超过8个月。
报道称，以众议员罗伯特·皮滕杰为首的21名众议员联合反对这笔交易。皮滕杰及其盟友并未表示，他们只是不希望美国的科技能力流入中国。过去两年间，中国对芯片周边企业的收购也受到类似的阻挠，交易额仅约为140亿美元。与此同时，整个芯片业的并购金额创下了1980亿美元的历史最高纪录。
报道称，由于面临成本上涨和消费者减少的挑战，芯片企业正在以前所未有的速度合并重组。目前，全球最大的10家半导体制造商控制了大约56%的市场，而且这个比例仍在上升。但其中没有一家总部位于中国。
根据普华永道会计师事务所的数据，中国购买了全球销售的59%的芯片，但国内制造商的销售收入仅占该行业全球销售收入的16.2%。美国桑福德-伯恩斯坦公司称，中国进口芯片的花费与进口石油的同样多。
美国罗伯特·贝尔德资产顾问公司分析师特里斯坦·杰拉说，美国官员也许可以暂时阻挠中国的大多数收购计划，但如果有国家支持的资本愿意收购，像莱迪思半导体公司这样的企业还是希望被收购的。
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