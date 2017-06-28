瑞典首相造访阿里巴巴：点赞天猫 谋求更多合作

6月28日下午消息，瑞典首相斯特凡-勒文今日造访阿里巴巴杭州总部，并与马云对话。
首相称赞杭州点赞天猫
勒文表示，这是自己第二次来杭州，这个城市不仅美丽，而且有创新精神，他期待阿里巴巴能够在瑞典和中国企业之间搭建桥梁。 “很多瑞典品牌比如Blue Air、BabyBjorn，已经通过天猫得到了很好的发展，在中国消费者中非常流行。
今天我们会宣布几家瑞典企业入驻天猫。我们希望看到更多企业跟阿里巴巴发生联系，期待在瑞典接待你们继续讨论。”勒文说。
勒文同时欢迎中国企业到瑞典寻找机会。他介绍，瑞典已经成为欧洲的数据中心，亚马逊、Facebook都来了，希望阿里巴巴也来瑞典设数据中心。
马云表示帮助小企业走向大世界
在欢迎勒文时，马云表示，自己去过几次瑞典，很感动于瑞典的创造力，瑞典对世界的开放程度也令人鼓舞，外贸占到GDP的80%。“我听说瑞典有一首很著名的歌叫In the big big world，阿里巴巴的梦想就是帮助小企业走向大世界。”
马云表示，过去的全球化让大企业受益，更多的中小企业还没有受益，阿里巴巴希望用互联网和新技术，帮助全球的小企业都能参与全球贸易。“我们希望在未来20年里，世界经济能够做到普惠、可持续、快乐和健康。我们所做的一切都是为了帮助小企业和年轻人。我们相信在这个世纪，小是美的，小是有力的。”
数据显示，目前已有80多个瑞典品牌入驻天猫平台。在Alibaba.com，也有众多中国制造商品吸引了至少110万瑞典注册用户。
与勒文首相一同到访阿里巴巴的，还有包括沃尔沃、宜家、H&M、爱立信、ABB、BabyBjorn等近50家瑞典品牌商务团。
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