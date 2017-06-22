亚马逊等高技术公司将接管所有行业？

外媒称，为什么电话厂商要进入银行交易业务？为什么社交网络公司要制造虚拟现实头盔？为什么在线零售商要收购连锁杂货超市？
亚马逊刚刚宣布的137亿美元收购全食超市公司一案只是一个更大范围、更为重要的现象的最极端范例：美国最大的技术企业在自己现有产品的市场趋于饱和之际，正在张开它们的触角，强行进入互补的商业领域，以设法维持增长。在充满进取心的高管们的领导下，这些公司内心涌动着传统的抱负——与此相结合的是硅谷人士认为高技术可以拯救地球上任何一个行业的几乎是救世主般的态度。
技术关系企业命运
据美国《华尔街日报》网站6月16日报道，所有这一切的影响是显而易见的：无法通过把自己变成技术公司而做出应对的现有企业将被收购或消灭，权力和财富将以一种自“镀金时代”以来从来没有过的方式集中到少数企业手中。我们中的其他人将不得不决定如何向一个寡头独占集团的成员购买我们需要的所有产品和服务。
考虑一下这样的情形：从计算机公司变身为电话制造公司的苹果公司现在正致力发展自动驾驶汽车、原创电视节目制作和增强现实，同时挺进以前被银行控制的支付领域。这些举措可能使该公司成为世界上首家身价万亿美元的企业。
谷歌母公司“字母表”公司基本上仍是一家拥有搜索引擎的广告公司，但它推出的安卓系统所操纵的个人计算装置超过了地球上其他任何软件。它吃掉了地图产业，并且正在致力研究传输互联网服务的气球、收获能源的风筝以及延长人类寿命的手段。它还有可能是自动驾驶领域的领导者。
而让亚马逊在这个群体中显得与众不同的是，该公司最愿意致力于解决平凡的日常问题。从长远来看，这也许是更明智的举动。在谷歌尚未推动实现公司核心业务之外的可观收入，苹果公司也只是刚刚开始做到这一点的时候，亚马逊公司首席执行官杰夫·贝索斯已经成功地建立了一个又一个赢利或者至少没有拖账本底线后腿的企业。
零售业或两强争霸
另据英国《金融时报》网站6月17日报道，多年来，有54年历史的零售巨头沃尔玛都希望能够在网络方面追赶上试图颠覆购物方方面面的技术公司亚马逊。
而反过来，亚马逊在亿万富翁贝索斯的带领下进行了一系列实验，开设实体书店，以及为领取食物券的人提供打折等等，试图以此在沃尔玛占统治地位的传统零售业分一杯羹。
但是，16日宣布的几个协议，其中包括贝索斯迄今为止最大的财务赌博，可能意味着这两家最大的公司承认零售业的未来将是线上和线下的混合体。亚马逊斥资137亿美元收购全食超市，从而获得400多家实体商店，而沃尔玛则宣布以3.1亿美元收购了网络服装销售商Bonobos，这是沃尔玛在不到一年的时间内第五次收购电子商务公司。
亚马逊和沃尔玛上个财年加在一起销售额超过6000亿美元，随着这两家公司都想变成大家购买从尿布到虚拟现实设备等产品必去的地方，它们都采取了一系列行动来追赶对方。
加拿大皇家银行分析师表示，亚马逊收购全食超市“不算是特别让人吃惊”，分析师指出虽然亚马逊“一直都没有往实体零售业发展……但我们一段时间以来都认为如果亚马逊要扩张的话，最有可能的领域之一就是食品杂货店”。
自动化是大势所趋
此外，美国《纽约时报》网站6月17日报道中设想了一下未来的场景：你走近一家店受到点名欢迎，实施这一操作的是一台具有面部识别功能的计算机，它还会指引你找到你需要的商品。你要逛的区域很小——绝不会迷路或在寻找东西方面浪费时间，因为店里只放有商品样品。你在想买的东西前晃晃手机，然后就走了。在幕后，机器人会从仓库里找到你要的商品，然后通过无人驾驶汽车或无人机把货物送到你家。
亚马逊16日宣布斥资130多亿美元收购全食超市公司，此举可能加快实现上述愿景。亚马逊已减少了购物的等待时间、相关工作时间或与工作人员交流的时间，该公司如今可能在食品店如法炮制。亚马逊已拿西雅图的一家店做尝试——即“亚马逊尝试”超市，该店没有销售员，也不用排队付账。
我们脑子里有关导致就业机会减少的自动化技术的样子是机器人在工厂或仓库里工作。但下一个将要消失的工作在大多数民众的日常生活中的作用要大得多：零售业工人和商店饭馆里的收银员。
据麦肯锡全球研究所最近发布的一份报告称，销售人员和收银员一半时间所从事的工作可以通过现有技术实现自动化处理，而食品店工作人员在2/3时间里所做的工作都可以实现自动化。
上述预测充其量是估计，因为设想未来是科幻小说的做法。即便有关技术现已存在，企业要采用这些技术也是个十分缓慢的过程。这就是生产力没有像经济学家预计的速度般提高的一个原因，尽管有更多工作都可以实现自动化处理了。但目前有证据显示零售业就业岗位正在迅速转型。
看看“亚马逊尝试”超市就行了。“亚马逊尝试”超市没有收银员，也不必排队结账。人们用手机扫描后进店，传感器会监控顾客的购物情况。顾客离开时可以自动结账。亚马逊称之为“一走了之技术”。
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