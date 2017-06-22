各国利率下跌 海外投资者青睐日本国债

日媒称，海外投资者正在加速对日本国债进行投资。其背景是，世界各国利率持续下跌，日本国债的魅力则相对增大。日本国债余额大约是1000万亿日元（约合9万亿美元），海外投资者在2016年底的持有比率中占10%，逼近约占20%的日本银行持有比率。从购买日本国债的国别来看，美国稳居首位，中国和中欧的存在感引人注目。
据《日本经济新闻》6月18日报道，根据财务省5月底公布的“不同地区证券投资余额统计（负债）”，调查了各国以国债为主的“债券（中长期债券）”持有比率。从国别来看，美国持有16.7万亿日元，与去年底相比略有增长，名列第一；第二位是比利时，持有9.3万亿日元；第三位是中国，持有8.4万亿日元。
2016年排名大幅上升的是中国，与一年前的2015年底的4.9万亿日元相比，增长很快。日本国债在中国持有的海外国债金额中所占比率也由前年的6.8%上升至10.2%。
对日本来说，海外投资者持有的日本国债增加意味着什么？从积极意义上看，对国债的稳定消化作出了贡献。但是消极方面是，如果海外持有比率增大，就有可能被海外金融和经济形势所左右，利率容易出现波动。
美元因美国加息而进一步升值，新兴国家为了减轻对本国货币贬值的影响，对外汇市场进行干预，抛售外汇、买入本国货币。如果减持作为外汇储备运用对象的日本国债，可能会以利率变动等形式对日本产生影响。
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