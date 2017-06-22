中国可再生能源之路不平坦

西媒称，中国在可再生能源领域践行了“更高、更快、更强”的奥运口号，全国上下都在大力推广可再生能源。在西部干旱的青海省，正在建造全球最大的太阳能发电厂，那里共铺设400万块太阳能板，占地27平方公里。在国土的另一边，东部城市德州已经将利用太阳能变成了一种生活方式：这座城市拥有100多家太阳能企业和一家世界太阳能博物馆，大部分家庭都装上了光伏板。
据西班牙《国家报》6月16日报道，再往南走，全球最大的水上漂浮式太阳能电站已在安徽省完工并网。这一太阳能电站拥有16.6万块太阳能板，总装机容量为4万千瓦，其发电量可满足1.5万户家庭的用电需求。
这一个又一个项目都表明了中国在可再生能源领域的雄心壮志。国家能源局计划到2020年投入2.5万亿元人民币用于开发可再生能源，从根本上治理环境污染问题。
中国计划在2030年左右将非化石能源占一次能源消费的比例提高至20%。
在美国宣布退出《巴黎协定》后，中国在可再生能源领域的承诺就更显重要。
不过，尽管可再生能源的产量在增加，但浪费情况也日益严重。根据绿色和平组织的数据，2016年中国风力发电量中有17%被浪费了。这些浪费的电量能够满足首都北京2015年全年的用电需求。
太阳能的情况也不乐观，过去两年的浪费量增加了50%。在西部的甘肃和新疆等地区，大约30%的太阳能从未入网。
绿色和平组织在报告中指出，中国的能源供应体系亟待改善，应纳入更为灵活的实体结构和更高效的跨省传输渠道。
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