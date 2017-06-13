特雷莎·梅首相之位岌岌可危 英国保守党谋划半年后"逼宫"

在令人蒙羞的选举使英国首相特雷莎·梅的威信受到极大损害之后，她10日同极端保守的民主统一党达成“框架协议”，以使其能继续执政。
梅与北爱小党结成联盟
据法新社6月10日报道，特雷莎·梅在电话中向德国总理默克尔确认，英国已经准备好“按照计划在未来数周内”启动脱欧谈判，从而让那些在她选举惨败后表达了怀疑的欧盟领导人放心。
梅的保守党在8日的选举中失去了议会多数地位，它现在需要北爱尔兰的民主统一党10名议员的支持才能获得足够的赞成票，这激起了要求梅辞职的广泛呼吁。
梅的一名发言人说：“我们可以确定，民主统一党已经对框架协议的具体原则表示认可，愿意支持保守党政府。”
据日本广播协会网站6月11日报道，10日晚间，英国首相发言人表示，保守党与民主统一党已就后者以不参加内阁的形式提供合作基本达成协议。但这位发言人称，由于需要在12日的内阁会议上获得同意，因此无法透露协议的具体内容。
另一方面，民主统一党也发表声明称：“为了国家的稳定，我们进行了积极的协商。我们希望进行更进一步的协商，以便能在召集议会之前达成正式协议。”但是，民主统一党曾就英国脱欧问题对梅的方针表示过质疑。由于脱欧谈判的前景可能受到影响，因此在野党势力正在加强施压力度，要求公布达成协议的内容。
此外，在天主教和新教民众之间存在对立历史的北爱尔兰，也有意见担心如果有新教背景的民主统一党对英国政权拥有一定影响力，将导致两个势力之间的失衡。因此，即使新一届政府能够执政，梅在政权运作方面也将面临严峻考验。
据英国《观察家报》网站6月10日报道，唐宁街说，在特雷莎·梅试图挽救其首相职务之际，保守党已同民主统一党达成“信任与支持”协议。这份协议将于12日提交内阁讨论。
保守党于10日晚些时候采取了这一行动。此前，保守党议员已经警告党鞭称，由于民主统一党在同性恋权利、堕胎和气候变化等问题上的立场，他们反对达成任何正式协议。根据这样一份更为松散的协议，这一北爱尔兰政党的10名议员将在一些关键投票中支持梅，但不会和保守党达成更为紧密的协议。
据台湾“中央社”6月10日报道，特雷莎·梅打算在极度保守的北爱尔兰民主统一党的支持下继续掌权，陈情反对梅此举的连署人数10日增至将近60万人。
陈情书写道，“这是恋栈权位的铤而走险的意图”，并列举出民主统一党的若干有高度争议的立场，包括反对同性婚姻及堕胎等。
数百名左派人士10日在唐宁街首相官邸外示威抗议，高呼“种族主义者、性别主义者、反同性恋，民主统一党必须滚蛋”等口号。
保守党谋划半年后“逼宫”
据美国《华盛顿邮报》网站6月10日报道，面对令人蒙羞的选举结果，英国首相特雷莎·梅面对的下台压力有所增大——她的两位高级助手辞职，一份重要报纸称其受到“致命创伤”，一位前政府大臣承认保守党正密谋可能的首相更迭。
报道称，辞职的是对梅忠心耿耿的两位唐宁街办公厅主任菲奥娜·希尔和尼克·蒂莫西。他们10日的离开被认为是唐宁街正努力避免另一起更具戏剧性的辞职事件的发生——首相本人的辞职。
但是尚不清楚唐宁街的努力是否足够。一些保守党人承认，梅实际上已经成了一位“跛脚鸭”领袖，因为这场选举本应该让她获得接下来五年彻彻底底的授权，但反而演变成了一场让人感到刺痛的失败，并且有可能在数日内终结她的首相生涯。
梅坚称不会辞职，并且将组建新政府领导英国蹚过即将到来的脱欧谈判中涌动的暗流。
保守党内数位高级人士已经表达了对梅的支持。他们说，在距与欧洲领导人的谈判启动仅剩数日之际，英国承受不起选举新领导人所带来的混乱。
但是保守党其他高层的沉默却格外引人注目，并且该政党私下已经在就是否将梅赶下台——如果不是现在，或许是在数月之后，先等英国的脱欧谈判启动——进行激烈辩论。
如果梅最终确实搬出了唐宁街10号，那么这将是英国在过去一年中第二次处于无领导人状态，并且这两次都是因为保守党首相在由其发起的赌博式全国投票中遭遇失败。
据英国《观察家报》网站6月10日报道，在特雷莎·梅于8日的大选中令人惊讶地丢掉议会多数地位后，深受梅信任的两位唐宁街办公厅主任辞职。多位内阁大臣曾向梅施压，要求其将这二人解职，否则其领导地位会立刻受到挑战。
据悉，面对糟糕的选举结果，保守党高层已经联系外交大臣鲍里斯·约翰逊，想就再一次向领导权发起冲击的问题——如果梅无法继续任职——探一探他的口风。
据俄罗斯卫星网6月11日报道，英国外交大臣约翰逊表示他支持梅。《星期日邮报》此前报道称约翰逊计划取代梅担任首相。
约翰逊在推特网站上称：“《星期日邮报》的报道不实。我支持梅。我们会继续一起工作。”
据新加坡《联合早报》网站6月11日报道，英国首相特雷莎·梅在大选中无法保住议会过半议席，遭到各方抨击。英国媒体报道，保守党资深党员有意把她赶下台，但他们不会马上向她“逼宫”，而是会等到至少六个月后才动手，以免现在展开党首之争让工党党魁科尔宾渔翁得利。
脱欧事务国务大臣戴维·琼斯对英国广播公司说，目前梅仍是保守党内实力最强的领导人，但他表示无法肯定她到今年年底是否还能担任首相。
梅执政之路将举步维艰
英国《观察家报》网站6月10日发表文章称，特雷莎·梅主持了历史上最糟糕的大选之一。她白白浪费了20个百分点的民调优势和在议会中的多数地位。去年7月的首相与9日看到的首相相比，二者的反差不可能更大。那时她在唐宁街宣称，自己是一位与人民合拍的领袖，并将脱欧公投视作对另一种政治的要求。大选的第二天，她是最近几周逐渐了解的领袖：顽固僵化、不能承认失败、对国民刚刚传达的心声充耳不闻。
梅把这次大选称作对她所抱愿景的信任投票。她以为自己的强硬脱欧路线和紧缩计划能轻而易举地赢得授权。相反，她丢掉了席位，也没有获得授权。选举结果恐怕将终结她提出的灾难性的说法：无法与欧洲达成协议比达成糟糕的协议好。选举结果也将给她主张的削减公共开支敲响丧钟——这已经给无数人的生活造成严重影响。
梅的竞选宣传围绕她的领袖才能，但她尽可能避免在媒体上露面，避免与公众辩论或接触。她的主张不是围绕积极的愿景，而是围绕对科尔宾的人身攻击。她为自己的脱欧战略寻求授权，却没有阐明这一战略的具体内容。
她的竞选因对国内政策的战略失误而令人难忘，她也没有就英国面临的重大问题提供答案，包括享受不到繁荣红利的年轻人所处的困境。她实施的税收和福利改革使低收入家庭每年减少数千镑收入，她却声称自己在为他们而战。脱欧公投后，她没有把国家团结起来。很多人都认识到了她的本来面目：不真诚、教条、缺乏战略。
另据美国《华尔街日报》网站6月9日报道，英国大选的惊人结果在欧洲各地产生反响。欧盟高官们此前估计，他们将在英国脱欧谈判中面对强有力的英国首相，但现在他们将面对一个力量被削弱的角色。
她影响事态的能力大受影响。她在党内、在选民中、在将与她谈判的欧洲各国政府中的地位也受到削弱。
一位德国高官说：“你无法避免那个问题：‘她现在到底代表谁发言？’”
特雷莎·梅现在还有不到两年的时间来进行脱欧谈判。如果她继续下去——假设她的少数派政府不会解体，她自己的党也不会让她下台——她也将被视为不那么可靠的谈判者。
这提高了谈判可能无果而终的风险，这种混乱的前景将危及英国与欧盟间的经济运转。
报道称，梅要实施保守党宣言勾勒的脱欧计划还面临其他限制。根据这一计划，英国将彻底脱离欧盟的机制。保守党的承诺包括退出欧盟单一市场和关税同盟，停止欧盟与英国的人员自由流动以及欧盟法院对英国的管辖权。如果梅获胜，这些承诺就将主导伦敦脱欧谈判的态度。但她没有获胜。
梅及其继任者还面临进一步的约束：民主统一党要求与爱尔兰保持畅通无阻的边界，与欧盟达成全面的自由贸易和关税协议。
大选前那种激进脱欧的前景现在看来可能性大为降低。
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