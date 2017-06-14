学霸寝室！“五朵金花”考上英国同一所名校

这几天，安徽财经大学会计学院2013级会计学1班603寝室的“传奇”故事不胫而走，巴斯大学是英国排名前5的著名高校，它的会计与金融专业的排名更是名列前茅，而603宿舍的“五朵金花”同时被该校会计与金融专业录取。
记者了解到，她们事先并没有商量好报考同一所大学。各自递交申请后，由于出色的成绩，每个人都如愿拿到了几所大学的录取通知。但最后，5个人的选择“惊人地一致”，都选择了去巴斯大学深造。
这五名女孩从大一开始就报名了学校的ACA(英国皇家特许注册会计师)班考试，成绩一直在班级前列。
耀眼的成绩背后是她们艰辛的努力，有很多ACA班的学生，在大一大二时就选择了放弃，进入普通的会计班，但这五名女孩却从未想过要放弃，而且共同选择了考研之路。为了完成共同的考研梦想，她们付出了更多的努力。“大二期间，很多时候每天从早上7点上课到晚上9点，课后还需要复习做题，甚至有时忘了时间，直到门禁前才回到宿舍，凌晨两三点休息是很正常的事。”她们回忆道。
坚持、积累、互助、无悔是她们大学4年的关键词。临近毕业，603寝室的姑娘们准备把她们最最心爱的智慧图腾——挂在寝室房门上的大红的“中国结”重新编织成5个小的“中国结”，每个“中国结”将伴随着“五朵金花”踏上异国的求学生涯。
看完五朵金花的励志故事，网友表示“我想做他们第六个室友！”立马有网友安慰说：“别羡慕了，学渣有学渣的快乐，我们宿舍八个人，誓要成为荣耀王者！”
也有网友痛心留言说：“看完别人家的室友，默默地拿起了拖鞋向我的室友走去……”
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