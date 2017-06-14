美派网军入韩保护“萨德” 美媒：能否胜任尚需实战检验

美国战略之页网站6月11日发表题为《“萨德”容易招惹黑客攻击》的报道称，2017年5月，美国表示已将国内为数不多的网络保护小组中的一支派往韩国，负责保卫先期抵达韩国并于4月宣布启用的“萨德”反导系统。
报道称，为发挥正常功能，“萨德”系统需要依靠多种网络来迅速传输包括目标信息在内的各种数据。由于中国、俄罗斯和朝鲜都拥有出色的网络入侵能力，而且都反对在韩国部署“萨德”系统，所以“萨德”系统使用的网络有可能遭到外国黑客渗透和干扰。
无论是“萨德”系统还是美国的网络保护小组，此前都从未有过任何实战经验。“萨德”系统试验屡屡获得成功，但美国陆军还是希望通过现实手段检验网络保护小组的能力。韩国的紧张局势有望成为真正考验这两种新系统的首个契机。就眼下而言，“萨德”系统的赢面似乎相当大，但前提是初出茅庐的网络保护小组能够抵挡敌方数量众多的黑客。
美国陆军很清楚，自己和美军其他军种（空军、海军与海军陆战队）一样，面临严峻的网络安全难题。在2014年底美国陆军组建第一支网络保护旅之后，网络安全问题已经变得愈发严重。美军原本计划在2016年以前新增两支网络保护旅，但未能如愿，原因是无论美军整体还是单单陆军都无法培训和招募到足够多的网络人才。虽然也存在其他问题，但最大的困难就是没有足够多的网络人才去充实网络保护旅的核心部门：网络保护小组。
网络保护小组的职能是及时为美军的网络防御系统提供合格的网络安保人员，为调查和应对网络入侵事件提供有经验的专家。
网络保护旅的核心部门是20个网络保护小组。每个小组包含39名网络安全专家。为培养相关军事人才，陆军已经专门设立了新的军事职业资格，即所谓的“25D”资格（称为“网络卫士”），便于合格的军中人才以此为业。所有符合条件的美国军人都可以获得25D资格。
2014年，有700名军人成为25D人才，但陆军发现扩大人才规模难上加难，甚至保住现有人才都不太容易。25D人才缺口很大，所以军队需要补充合格的民间人士，但聘用后者的成本要高得多。
由于高水平的25D人才始终面对着可以离开军队、接受高薪民间岗位的诱惑，所以陆军会向其希望挽留的25D人才提供高额延期服役津贴（陆军也会采用类似手段挽留其他特殊人才，比如特种部队军人）。到目前为止，这种方法的效果不太好，因为民间企业能够提供更高的薪酬和更多福利。
美国陆军最初认为，招募、筛选、培养和组织25D人员的方式可以参照特种部队。特种部队旅（1500人）的规模小于常规旅（超过4000人），而网络保护旅的规模也不大（大约1100人）。陆军早就知道培养网络战军人的难度高于培养特种部队军人，所以从一开始就准备高薪聘请愿意前往潜在危险地区（比如战斗地带）工作的民间人士。
陆军在此方面拥有丰富的经验，知道如何寻找和利用民间雇员从事危险工作，但这些雇员通常属于退伍军人。然而，很少有合格的民间网络专家当过兵。从一开始，陆军就认识到网络保护旅的独特之处在于，其核心部门，即网络保护小组，将同时集合美国军人以及众多民间雇员。
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