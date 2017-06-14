【美国《华盛顿》网站6月12日报道】国防部长马蒂斯周一晚在众议院军事委员会宣布，朝鲜是“对和平与安全最紧迫和最危险的威胁”，这使金正恩政权超过俄罗斯成为美国面临的头号威胁。这一表述包含在马蒂斯事先准备好的“开场白”中。5个月前，马蒂斯将俄罗斯列为美国面临的头号威胁。
马蒂斯说：“朝鲜继续谋求核武器及投送手段的速度和范围有增无减。这个政权的核武器计划对所有人来说是个显而易见的现存危险，尽管联合国进行了谴责和制裁，但是该政权的挑衅行为并没有减少。”在被问到弹道导弹构成的威胁时，马蒂斯说这种威胁正在增加，但现在已部署在阿拉斯加和加利福亚的导弹防御系统能够提供足够保护。
【路透社东京6月13日电】美国副国务卿托马斯·香农今天说，朝鲜的核和洲际弹道导弹计划今后如果获得成功，这个国家将成为全球威胁。香农是在东京对记者说这番话的。此前，他会晤了日本首相安倍晋三的首席国家安全顾问谷内正太郎。
美智库称制裁不足够
【法新社首尔6月13日电】周二发表的一份报告说，制裁未能有效阻止朝鲜的武器计划，因为该政权拥有“一个复杂的海外融资和采购系统”，可以通过从网络犯罪到野生动物走私等各种手段获得硬通货。联合国对朝鲜的核和弹道导弹试验多次采取制裁措施，旨在切断朝鲜的外部经济生命线，但总部位于华盛顿的智库C4ADS在这份报告中说，这些措施不够有效。
报告说，平壤“远远没有被孤立，它通过自己的海外网络在全球积极活动”，这些网络帮助朝鲜筹集其武器计划所需的资金和物资。报告说，随着联合国制裁的加紧，平壤的海外网络越来越重要，该国官员知道如何通过合法的国际贸易来掩饰这些非法活动。报告还说，更有针对性的制裁，如果运用得当，将有助于让金正恩政权回到谈判桌。报告说，平壤网络中的公司利用“层层包装和皮包公司”，来掩盖自己的真实活动。
韩媒称，韩国军方官员13日说，一架疑似朝鲜的无人机对美国某导弹拦截系统在韩国的部署地进行了侦察。
据韩联社6月13日报道，这架小型无人机装配有一台由索尼制造的相机，于上周在戒备森严的朝韩边界附近的山上被发现，该无人机显然是坠毁在那里。
报道称，韩国军方获得了这架无人机，并对容量为64G的存储卡中的内容进行了分析。据韩国军方一位相关负责人表示，对9日在江原道麟蹄郡发现的该无人机进行分析的结果显示，该机在“萨德”部署地庆尚北道星州上空拍摄了10余张照片。
军方人士表示，无人机从星州以北数公里处开始拍摄，飞至星州以南数公里处后重新北上。据分析，无人机在两三公里的高度进行拍摄。放大图片后，可模糊地看出“萨德”发射车和雷达，分辨率不高。无人机被发现的麟蹄郡附近的韩朝军事分界线距“萨德”部署地有270多公里。
军方认为这架翼展2.4米、体长1.8米的无人机属于朝鲜，与2014年3月现身白翎岛的朝军无人机相似，但机型更大一些，且安装双引擎。军方初步认为，该无人机在拍摄后向韩朝军事分界线飞行途中因燃料耗尽而坠落。军方认为，派遣无人机或为朝方蓄意挑衅，军方正在对无人机技术水平等进行分析。
报道称，据信朝鲜目前有300多架军用无人机，用于侦察或投送弹药。
另据美联社6月13日报道，一名韩国国防部官员称，调查人员在该无人机内发现了数百张照片，其中10张是有关在星州郡部署的美国“萨德”反导发射装置和雷达系统的，其余照片是不太敏感的地区。
这名官员称，还需要做更多的分析，其中包括设法确认无人机是否已将这10张有关“萨德”部署地的照片传输回去。
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