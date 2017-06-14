肥胖症影响全球十分之一人口 每年夺走百万人生命

6月12日发表的一项重要的国际新研究表明，目前全球十分之一以上的人口处于肥胖状态，而超重者更是多达22亿人，由此引发全球健康危机，每年夺走数百万人的生命。
据法新社6月12日报道，自1980年开展这项调研以来，全球有73个国家的肥胖人数翻了一番以上，其他地方的肥胖人口也大幅上升。研究报告发表在《新英格兰医学杂志》上。
这项历时35年、涵盖195个国家、昨天在斯德哥尔摩一次会议上进行了陈述的调研被誉为迄今关于肥胖问题的最全面研究。
2015年结束调研时，全球共有1.077亿儿童和6.037亿成人认定属于肥胖，引发了调研报告作者所说的“日益严重并令人担忧的全球公共卫生危机”。
研究报告首席作者、西雅图华盛顿大学卫生统计评估研究所全球卫生保健学助教阿什坎·阿夫欣说：“超重是当今最具挑战性的一个公共卫生问题，影响着近三分之一的人口。”
他还说：“十年来，采取了众多干预方法，但是几乎没有证据表明这些方法具有长期效果。”
超重与心血管疾病、糖尿病和某些癌症发病率大幅上升有关。
2015年，400万死亡者的身体质量指数（BMI）超过24.5（说明超重）或30以上（说明肥胖）。在这些死亡者中，40%的人不属于肥胖，说明即使不肥胖，仅仅超重也会导致数百万人早死。
另据法国《解放报》网站6月12日报道，全球39%的成年人超重，这是世界卫生组织最新发出的警告。更令人担忧的是，不满35岁的人超重比例可能还要高。根据世卫组织6月份公布的报告，2014年全球18岁以上成年人中有19亿人超重，其中有6亿人患有肥胖症。
长期食用高热量、富含脂肪和碳水化合物的食品以及缺少运动，是超重现象日益普遍的主要原因。而超重的后果多种多样：心血管疾病，关节病或是多种妇科及消化道癌症等。
儿童也未能幸免，全球有4100万不满五岁的儿童超重。婴幼儿肥胖增加了身体发育健康方面的风险，诸如呼吸道疾病或血压偏高，并且会加大骨折的几率。儿童时期体重过大，还会导致寿命的缩短。
与超重有关的疾病发病率是可以避免的。更为健康的环境能让人们调整生活习惯，预防与超重有关疾病的发生。为此，世卫组织2014年起开始采取一个全球性食品战略，目标是到2025年前减少肥胖症患病率。
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