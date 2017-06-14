北京故宫博物院院长称条件成熟或将免费开放

北京故宫博物院（紫禁城）是中国的象征，也是去年全球参观人数最多的博物馆。如果北京故宫博物院院长单霁翔可以坚持己见，那么这个博物院将免费向公众开放。
据香港《南华早报》网站6月12日报道，近日在接受中国媒体采访时，单霁翔表示故宫从未想过要涨价。相反，该博物院甚至可能会取消业已很低的门票收费。
单霁翔说：“在未来，如果得到社会理解、经过有关部门同意，在条件成熟时可以考虑免费开放。”
报道称，故宫是明清两代的皇宫，也是北京必看的景点。
故宫的旺季门票价格是60元，低于15欧元（约合114元人民币——本网注）的巴黎卢浮宫门票和23英镑（约合198元人民币——本网注）的伦敦白金汉宫门票。由于参观故宫的游客过于拥挤，该博物院从2015年开始限制每日的人流量，实行每天8万人次的限流。
从1420年建成至1924年中国末代皇帝溥仪被迫迁出紫禁城，共有24位皇帝曾在这里生活过。它已被联合国列入世界文化遗产名录，因此必须在保护与加大对公众开放之间取得平衡。
报道称，故宫内更多的区域已向公众开放，而且有更多的珍宝被展出。开放面积比例从2012年的48%扩大至去年的76%，未来会超过85%。
2020年，故宫就600岁了，对这座古代砖木建筑群的保护工作也将加紧推进。
报道称，北京故宫博物院还将在首都北部新建一个博物院，并在香港西九龙文娱艺术区修建香港故宫文化博物馆。该项目预计将于2022年完工。
单霁翔说：“故宫博物院北院区在建，香港文化故宫博物馆几年后建成也可以大量展示故宫的展品。我们想方设法把更多文化资源让更多的人更好享用，更多的人能够从中吸取智慧和营养。”
报道称，北京故宫博物院收藏了5.3万幅画作，7.5万件书法作品和2.8万件碑帖。单霁翔说，在故宫文物修缮方面，面临的两大挑战是“空间不够”、“游客太多”。去年，访问紫禁城的游客人数达到1600万人次。
为了让更多的游客进入参观，在过去3年中单霁翔拆除了故宫内的130个现代建筑，将其所有员工搬到故宫外面办公。就连单霁翔的办公室也不再设在故宫内。
他还禁止在故宫内吸烟，要求一片垃圾落地后，两分钟内必须有人清扫掉，并摆放了1200张木椅方便游客休息，以使其不要倚靠宫殿的栏杆。
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