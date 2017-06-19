第一家族内斗晃动新加坡 前总理出面聚拢民心

【环球时报驻新加坡、德国特约记者 辛斌 青木 环球时报记者 吴志伟 汪析】“我们不会被一个家庭的琐碎纠纷拖垮!”面对震动新加坡的“李家内斗”，新加坡前总理吴作栋在刚过去的周末出手试图聚拢人心、驱散这场政治风暴。吴作栋是新加坡为数不多有资格介入的协调者，因为这场冲突的双方都来自该国第一家族，一方是新加坡现任总理李显龙，另一方是他的弟弟李显扬和妹妹李玮玲。
在被质疑试图保留父亲李光耀的故居囤积政治资本、培养自己儿子接班搞“王朝政治”后，李显龙发表声明提出“九大疑问”，手撕弟媳，质疑其修改父亲遗嘱，第一家族内斗升温。连日来，新加坡副总理以及多名部长已被卷入这场冲突，冲突直指新加坡的政治制度、发展模式。
在亚洲，特殊的战略位置以及意识形态使新加坡有着特殊的影响力，但现在，它多年来苦心打造的国际形象标签——政治稳定、现代、开放、清廉、任人唯贤——等都出现裂纹。新加坡能度过这场发源于政治顶层的危机吗？
“对我们许多人来说，父亲是我们成长过程中的第一位英雄，重要的榜样。”18日一早，李显龙在脸书上就父亲节发文，祝所有父亲以及将成为父亲的人节日快乐!在李家兄弟姐妹反目成仇的当下，这个父亲节对新加坡人来说愈加特殊。《联合早报》网站上，有人回祝“总理父亲节快乐”，有人提醒“要履行父亲的遗愿， 才是个孝敬的孩子，才会受人尊敬”，也有人称，“兄弟可以设计，遗言可以罔顾，祝语何等讽讥!”
新加坡《联合早报》18日载文称，新加坡人经历了“震惊、难过，甚至是愤怒的一周”。14日凌晨李玮玲和李显扬发出联合声明，针对欧思礼路38号的李光耀故居是否拆除公开指责大哥李显龙，指其要利用父亲的光环巩固自己的政治资本，所以滥用国家机器阻扰故居的拆除，这等同于抛出了震撼弹。“在我从事新闻工作这20年里，除了开国总理去世全国举丧那几天以及之前两场空难，没什么新闻让那么多新加坡人感到难过和关注”。香港《东方日报》称，第一家族陷入内讧，家事连着国事，新加坡的国运似乎开始出现颓势。
政坛大佬纷纷行动起来。新加坡前总理、荣誉国务资政吴作栋16日在脸书发文称：新加坡发展至今，战胜过重重危机和困境，李光耀孩子间的事情正在公之于众，但这些不代表我们;我们也不会允许这些事情定义我们是谁……我们不会被一个家庭的琐碎纠纷拖垮。17日，他再度发声，表示支持副总理张志贤以及政府谨慎处理李光耀故居的方式，还表示“这些分歧再怎么严重，也不值得为了它们而毁了花一生时间建立的家庭联系。这不是他们的父亲想留下的家庭精神。新加坡人可促请他们私下友善解决纷争，或进行闭门磋商”。
新加坡副总理张志贤也在努力调解。他17日发声明称，已就事件与李家3位兄弟姐妹沟通，表明不会支持任何一个极端决定，既不应违背李光耀的遗愿、保留故居开放让公众参观，亦不认同把房子拆掉的建议。新加坡内政部长兼司法部长尚穆根在脸书上发文称，相信大多数新加坡人已经感到厌倦，希望政府把资源投放在更有意义的事上。
第一家族的成员会接受调解吗？几天来，李显扬已至少在脸书上15度发文论战，18日凌晨还怒怼张志贤。《联合早报》认为，李玮玲与李显扬“宁为玉碎，不为瓦全”，两人打击李显龙的政治利益，也等于是把刀锋划向他们敬爱的父亲尽其一生建立和维护的人民行动党。
李显龙17日结束休假，周一上班。上班前，他通过律师发表一份声明，称父亲李光耀的最终遗嘱是在“极度令人不安的情况下拟定”，其中弟媳林学芬身为利害关系人直接参与遗嘱的订立“耐人寻味”，并且“似乎涉及利益冲突”，他对遗嘱提出九大疑问。李玮玲与李显扬则迅速展开反击，李玮玲批驳李显龙离间她与林学芬的关系，称李显龙及其妻子何晶“顽劣与不诚实”、制造“烟幕”，还亮出证据称林学芬曾帮她争取遗产。
“这个国家的灵魂已经出窍。”瑞士《新苏黎世报》评论道，习惯了成功的城市国家新加坡在沉睡中被撕裂，李显扬与李玮玲对新加坡的传统社会发起了正面进攻，事件将产生彻底的破坏性影响，这个国家的政治稳定和经济的吸引力似乎已经不足，“新加坡模式面临压力测试”，即使现在做出和解姿态也已为时过晚。德国“政治24”网站18日报道称，事件损害了李显龙的成功形象，也使另一个问题显露出来：谁是他的接班人？（环球时报）
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