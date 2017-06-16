特朗普上台后首派特使赴朝

【美联社美国辛辛那提6月14日电】一名被朝鲜释放的美国大学生奧托·瓦姆比尔终于回囯，但是他仍然处于昏迷之中，并在降落美国土地之后立即被送往俄亥俄州的一家医院接受治疗。
搭载瓦姆比尔的飞机于周二晚抵达辛辛那提机场，他随后被送往医院。这名22岁的学生来自辛辛那提郊区的怀俄明，他因阴谋颠覆国家罪被朝鲜判处接受15年劳动教养。美国国务卿蒂勒森周二宣布释放瓦姆比尔的消息。白宫女发言人桑德斯说，确保瓦姆比尔获释是特朗普总统的“首要任务”，他与国务卿蒂勒森为此“非常努力而紧密地”合作。
尽管朝鲜释放瓦姆比尔的举动可能为安全问题谈判提供契机，但这一前景仍然黯淡。朝鲜以看上去很小的冒犯行为而拘禁美国人，这加剧了两国间的紧张。目前还有3名美国人被关押。一名白宫官员说，特朗普指示蒂勒森采取所有适当措施确保被扣的美国人获释，该官员称他们是“人质”。瓦姆比尔的获释正值前NBA球星罗德曼访问朝鲜之际。但国务院女发言人希瑟•诺尔特说，罗德曼与他的获释无关。
【路透社华盛顿/辛辛那提6月13日电】在一位美国高官对朝鲜进行罕见的访问后，朝鲜政府已经释放了被关押长达17个月、处于昏迷状态的美国大学生奥托•瓦姆比尔。
一位美国官员表示，在朝鲜释放瓦姆比尔之前，美国国务院的朝鲜问题特使尹汝尚曾前往平壤，以“人道主义”理由要求朝方放人，并与朝方进行了一系列秘密外交接触。瓦姆比尔的父母在一份声明中说:“令人悲伤的是，他正处于昏迷状态,我们被告知自2016年3月以来他一直处于这种状态。我们是一个星期前才知道这件事的。我们想让世界知道朝鲜政权是如何以恐怖方式残酷对待我们和儿子的。”瓦姆比尔在2016年1月被拘留，去年3月被朝方判处15年劳教，罪名是试图偷窃朝鲜宣传标语牌。
据《华盛顿邮报》报道，瓦姆比尔的家人表示，朝鲜官员通过美国使节告诉他们，2016年3月受审后瓦姆比尔因为肉毒杆菌中毒而生病，他在服用安眠药后陷入了昏迷。《纽约时报》援引一位美国高官的话说，华盛顿近期收到的情报显示，瓦姆比尔被囚期间一再遭到殴打。当记者问到瓦姆比尔被释放是否有可能为美朝开启对话的道路时，美国国务院女发言人诺尔特表示：“这样说言之过早。”
美朝或更广泛直接对话
【共同社华盛顿6月14日电】据美国主要媒体13日报道，美国国务院朝鲜政策特别代表尹汝尚12日前往朝鲜，要求朝方释放扣押的美国大学生瓦姆比尔。这是今年1月特朗普政府上台后首次有政府高官访朝。据分析，朝鲜有意借此缓和与美国间的紧张并寻求直接对话。
据称尹汝尚的任务仅是与朝方交涉要求放人，尚不清楚是否就核导问题展开对话。据美媒报道，尹汝尚乘军用飞机与医生一同抵达平壤。他要求从人道主义出发立即放人，朝方表示同意。据称此次派遣由特朗普亲自下令。此前在5月，尹汝尚曾在挪威首都奧斯陆与朝鲜政府髙官会谈。他要求让在平壤代理美国利益的瑞典外交官前往4名美国人的关押地点探视，朝方也接受了该要求。朝鲜驻联合国代表处突然于6月上旬在纽约安排了与尹汝尚的会面，并告知瓦姆比尔已陷入昏迷状态。
【美国《华盛顿邮报》网站6月13日报道】题:美国人获释增加了与朝鲜进行更广泛直接对话的可能性
在朝核危机加剧之际，特朗普于上月宣布若与朝鲜独裁者金正恩会面将会感到“荣幸”不久之后，两国官员在奥斯陆举行了秘密会面。熟悉此事进程的人士表示，美国朝鲜问题特别代表尹汝尚对他的上司、国务卿蒂勒森进行了劝说，向他保证议程将关注4名被朝鲜扣押美国公民的地位，从而确保与朝鲜外交部髙官罕见的面对面对话得以进行。
尹汝尚取得了进展，朝鲜代表团同意允许代理美国在朝事务的瑞典外交官探访被扣美国人，包括瓦姆比尔。秘密渠道外交是否会带来与朝鲜更大范围的对话取决于瓦姆比尔的状况，白宫宫员拒绝就瓦姆比尔案的地缘政治含义做出评论。但是在两国相互威胁并为可能的对抗准备军事力量之际，两国政府首次髙层接触具有重要意义。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost