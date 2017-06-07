美国大学毕业生月薪可买6部iPhone 7，其他国家如何呢？

依据美国大学与雇主协会相关最新数据显示，美国大学生毕业生的起薪平均为每月3950美元左右。这一月薪足以在美国购买6部32G版的 iPhone 7（在美国的售价为649美元）
再看中国大学毕业生的情况是什么样的呢？
据香港《南华早报》15日报道，一项最新调查显示，中国大学毕业生的平均月工资不到4000元(约合588美元)，不足以购买一部最便宜的iPhone 7机型。北京麦可思研究院近日的发布《2017年中国大学生业报告》显示，2016届大学毕业生毕业半年后的平均月收入为3988元。
那些在网络应用和开发相关行业工作的挣得最多，平均超过5600元，但也仅够购买一部iPhone 7，后者的最便宜版本32G版，在中国大陆的售价为5388元。
其他国家又如何呢？
日本厚生劳动省的数据显示，2015年日本大学毕业生的平均月薪为1800美元左右，按美元计算是中国的3倍以上。
作为人均GDP与中国最接近的亚洲国家，马来西亚大学毕业生2015年的月收入为491美元至585美元，这一数字与中国相仿。
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