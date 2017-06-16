美共和党议员遭枪击多人受伤

【美联社华盛顿6月14日电】官员们说，来自路易斯安那州的共和党高层众议员史蒂夫•斯卡利斯14日在华盛顿附近练习棒球时遭一男子枪击。一名目睹了此次枪击事件的议员说，据信还有数人被击中。
此次枪击事件于当天早晨发生在弗吉尼亚州亚历山德里亚市的一个棒球场内。当时，包括若干议员在内的一些人正在进行练习。国会警察说斯卡利斯的安保人员开枪还击打伤了行凶者，他已被逮捕。当地警方说，包括嫌犯在内共有5人被送往医院。一名议员助手说，众议院多数党党鞭斯卡利斯目前在乔治•华盛顿大学医院内，伤情稳定。据信，他的伤势不危及生命。
特朗普总统说，他“对这一悲剧深感悲伤”并正关注事态发展。一名执法官员说，正在把这起枪击案作为刑事案件而非恐怖袭击进行调查。来自密歇根州的共和党众议员迈克•毕晓普说，斯卡利斯被击中时处于二垒位置。毕晓普对媒体说：“我当时正看着他。他处在一个很容易被击中的位置。”来自亚拉巴马州的共和党众议员莫•布鲁克斯说，据信两名执法部门官员也被击中。
布鲁克斯说，51岁的斯卡利斯倒在了地上，“臀部受伤”他说，他的这名同事“爬到外场，身后血迹斑斑”。他说:“我们开始给他喝水，我压住他臀部上的伤口。”众议院议长保罗•瑞安的办公室称，据信斯卡利斯的伤势不危及生命。斯卡利斯是共和党在众议院内的第三号人物。他于2008年首次当选众议员。
【路透社亚历山德里亚6月14日电】周三早晨，一名枪手在华盛顿附近向进行棒球训练的一群共和党国会议员开枪，造成包括众议院多数党党鞭斯卡利斯在内的多人受伤。行凶者本人被逮捕。
亚历山德里亚市警察局长布朗说，现场有5人被送往医院。目击者称，有两名伤者是国会警察。共和党议员布鲁克斯向媒体描述说，枪手显然是一名白人男子，持有一把步枪。他说看到此人从场地三垒后面的围栏外向场内射击，共和党议员组成的棒球队正在场上进行晨练以准备本周与民主党议员的比赛。
布鲁克斯说:“当时有50到100声枪响。我听到斯卡利斯大叫，他被击中了。我们的安保人员开枪还击，但他们是用手枪对付步枪。”他还说自己把皮带绑在一名腿部中枪的国会工作人员腿上当作止血带。布鲁克斯说:“附近地区都知道球场上的人是谁，我们的训练不是秘密。他就是在寻找民选官员。”身为党鞭的斯卡利斯担负着在共和党内维持秩序和为法案组织投票的职责。
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