新加坡环球影城精彩活动迎暑期

新加坡6月15日电，为配合美国环球影业打造的电影《神偷奶爸 3》15日在新加坡上映，新加坡环球影城同日特别推出全新小黄人“越狱”派对，为精彩的暑期活动增添新的亮点。
此次活动将持续至8月20 日，横跨当下东南亚地区的暑假以及7月至8月中国等地的暑假。这期间，除了呆萌的小黄人捣蛋团伙演绎电影中“越狱”的桥段，还有小黄人射击、投球、吃香蕉比赛等趣味游戏。派对上，《神偷奶爸》的影迷们还可以光顾纹身小店，免费领取一款电影角色图案的纹身；或前往小黄人美食摊位，品尝小黄人造型的面包、杯子蛋糕、冰淇淋等美食。
作为东南亚唯一一家环球影城主题乐园，新加坡环球影城是圣淘沙名胜世界旗下四大主题乐园之一，其他三家为S.E.A.海洋馆、水上探险乐园以及为访客提供与樽鼻海豚亲密互动的海豚园。
作为一家综合性度假村，圣淘沙名胜世界旗下有8家米其林上星餐厅，是新加坡汇聚最多米其林上星餐厅的美食目的地。他们近日首次携手中国的大众点评网，邀请食客点评享优惠。消费者只需下载各餐厅的活动优惠券，消费满百参与点评，即享买单9折。
为了配合中国游客的消费习惯，圣淘沙名胜世界旗下的酒店、餐厅、零售店、剧场及各大世景点均支持支付宝，且不时联手支付宝推出各类优惠活动。
他们还针对中国市场中高端旅游者的不同需求，推出“ 爱怎么玩，就怎么玩”的个性化旅游系列产品—— 针对朋友、情侣或小团队出行打造的名胜极致之选及适合举家出行的名胜家庭之选。两者均可在配套基础上灵活增添圣淘沙名胜世界吃、住、玩体验项目，打造属于自己的完美假期。（新华社）
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