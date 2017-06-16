卡塔尔断交危机波及百姓生活

卡塔尔断交危机持续发酵，对当地民众生活的影响已经显现。虽然断交首日出现的抢购潮已经逐渐退去，但部分物品短缺现象愈发严重，当地居民所依赖的肉鸡和部分奶制品依然短缺，人们对供应中断的恐慌并没有完全消除。与此同时，一些难以预料的问题也因断交而出现。
许多家庭面临骨肉分离
一位在卡塔尔文化部下属机构任职的沙特公民在接受本报记者采访时说，他在卡塔尔已经生活五年，全家定居在多哈，工资待遇高，家庭生活美满，这次断交事件可能迫使他放弃卡塔尔的优厚待遇和舒适生活返回沙特。据阿拉伯媒体报道，沙特、阿联酋等与卡塔尔断交的国家均要求其在卡塔尔的公民自断交之日起14天内离开卡塔尔，同时勒令在这些国家的卡塔尔公民也要在14天内离境，否则将受到处罚。这位不愿意公开姓名的沙特公民还表示，他目前进退两难，正在考虑不惜接受惩处留在卡塔尔。“在卡塔尔有我的朋友和良好的工作氛围，并且全家返回沙特也不容易，更何况回到沙特也很难找到工作。”他无奈地说。
其实，这位沙特公民还算是幸运的，至少不至于骨肉分离。卡塔尔电信公司市场部经理欧麦尔告诉记者，断交危机使他在阿联酋的弟弟贾比尔全家遇到了难以克服的困难。欧麦尔说，贾比尔定居在阿联酋首都阿布扎比，全家7口人，弟媳是阿联酋国籍，贾比尔及5个子女均是卡塔尔国籍。根据阿联酋的要求，贾比尔和5个孩子必须在14天内离开该国，而弟媳却被告知必须留在阿联酋。欧麦尔说，海湾国家间公民通婚是很平常的事情，他弟弟的遭遇并非特例。
卡塔尔大学法律系本科生马吉德说，经济封锁并不可怕，最多就是物价上涨，对人均收入全球位列前茅的卡塔尔人而言,物价问题无需太担忧，但利比亚、叙利亚的惨状却令他惶恐。他说，在沙特等国家毫无征兆地宣布与卡塔尔断交后，他们全家总是担心出现可怕的战争局面。
断交和封锁是把双刃剑
断交事件不仅影响了百姓生活，也使卡塔尔经济遭受损失。据阿拉伯媒体估计，断交和封锁给卡塔尔造成的经济损失达300亿美元，断交事件对一向以“五星级服务”享誉全球的卡塔尔航空公司打击最重。卡塔尔三面环海，只西部一侧与沙特接壤，航空业对卡塔尔的重要性不言而喻。记者12日傍晚在哈马德国际机场发现，候机大厅失去了往日的喧嚣和拥挤，值机柜台前没有出现排队现象。在记者观察的5分钟内，接机者不超过10人，由机场走出的仅22人，这与过去接机口摩肩接踵、人头攒动的景象形成鲜明对照。
卡塔尔航空公司客运部经理扎伊德说，断交事件发生以来，卡塔尔航空公司飞往断交国的航班被迫停飞，断交国也取消了飞往卡塔尔的航班。原來途经沙特等断交国飞往欧洲和非洲国家的航班被迫绕行，这需要时间与相关国家协商完成航线更改工作,这些因素是导致机场客流量大幅下降的重要原因。沙特等国断绝与卡塔尔的外交关系、切断与卡塔尔海陆空的往来，无疑对卡塔尔经济造成巨大损失。卡塔尔经济专家阿卜杜拉•萨利赫说，这次断交事件令人痛心，各方事实上都是危机的受害者，断交和封锁是把双刃剑，断交国一方和卡塔尔一方都在某种程度上受到伤害。
据卡塔尔商会统计，仅沙特一个国家在卡塔尔就有300家公司，投资总额超过500亿卡塔尔里亚尔(1卡塔尔里亚尔约合0.27美元),取得卡塔尔长期居住证的沙特公民达1.8万人。卡塔尔向阿联酋提供的天然气占阿联酋天然气使用总量的40%。断交国完全断绝与卡塔尔的经贸往来并不容易，强令本国公民离开卡塔尔所造成的损失也是巨大的。 阿卜杜拉介绍说，卡塔尔从沙特、阿联酋、巴林进口的货物占到海湾国家进口总量的90%以上，这三个囯家切断与卡塔尔之间的出口通道，当然会对卡塔尔造成伤害，但本国出口也因此减少，转口到卡塔尔的出口贸易处于停滞状态。
阿卜杜拉认为，油气出口所得占到卡塔尔国民经济收入的90%，断交国对卡塔尔的封锁，只影响部分卡塔尔生活用品、食品方面的进口，对卡塔尔经济总体影响不大。卡塔尔年进口量为320亿美元，其中从沙特、阿联酋、巴林的进口总量只为45亿美元，卡塔尔寻找这些国家的替代国并非难事。与卡塔尔隔海相望的伊朗已经表态，完全可以填充因断交危机导致的卡塔尔进口缺口。
多方斡旋或能促成和解
有阿拉伯媒体估计，本次断交危机如持续发酵，很可能演变成战争。德国外长加布里尔也警告说，海湾这场危机如不及时化解，有可能导致战争。目前断交国和卡塔尔虽然言辞上有所缓和，但在原则问题上仍然互不相让。沙特还坚持对卡塔尔支持、资助恐怖行为，结好伊朗、危害沙特以及海湾地区安全等指控，而卡塔尔则坚决否认这些指控，外交大臣穆罕默德表示卡塔尔不会屈服。
地区大国也开始介入其中。土耳其大国民议会7日批准两项法案，允许土耳其向卡塔尔派驻军队并帮助卡塔尔训练部队；伊朗批评沙特等国与卡塔尔断交的决定，表示谈判是解决问题的唯一途径，并向卡塔尔提供帮助。
国际社会目前也正在积极斡旋，为化解这场断交危机带来了希望。土耳其总统埃尔多安分别与沙特国王萨勒曼、卡塔尔埃米尔塔米姆、科威特埃米尔萨巴赫进行电话磋商，还紧急会晤伊朗方面领导人、与俄罗斯总统普京通电话。科威特埃米尔萨巴赫对阿联酋、沙特、卡塔尔进行闪电访问,与三国领导人交换意见探寻解决危机之道。德国外长加布里尔就化解断交危机不仅与科威特外交大臣和伊朗外长进行电话联系，还与沙特、卡塔尔、土耳其外交大臣或外长进行会谈，对卡塔尔经济总体影响不大。卡塔尔外交大臣也出访欧洲国家和俄罗斯，寻求支持。
分析人士认为，在国际社会斡旋和压力下，断交国很难有意志采取使危机进一步升级的行动。以沙特为首的断交国和卡塔尔经过一段时间的讨价还价之后，在盟国美国的劝解、施压后，危机将得以化解。因为在海湾国家概念中，超级大国的意愿不容忽视，而海湾地区出现乱局甚至战争不符合美国的利益。此次断交事件一方面可能导致成立于1981年的海合会面临解体，阿拉伯世界分裂程度加重，阿拉伯国家整体实力被自我削弱，地区紧张局势升级。另一方面也使当事国经济受损，百姓生活受到严重影响。分析人士认为，卡塔尔断交危机中受伤害最重的是当事国公民和整个阿拉伯民族。
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