中国如何借助熊猫搞政治

在中国西部四川省省会成都市的两只大熊猫正在准备远行，它们的目的地是柏林。负责照顾熊猫的德国饲养员克里斯蒂安·托尔正在接受最后的培训，他说：“不仅柏林人会为大熊猫的到来感到高兴。中国政府也越来越在全世界将这种可爱的动物作为一种外交手段。”4月，又有一对熊猫抵达荷兰。此外丹麦和芬兰也正在等待着北京兑现承诺。韩国去年才迎来一对大熊猫。美国纽约也在争取中国政府提供新的熊猫。
中国是通过租借这种毛茸茸的动物做大文章的。熊猫仅栖息于这个亚洲国家西部地区雾气蒙蒙的竹林中。位于华盛顿的世界资源研究所的凯瑟琳•白金汉说:“中国政府将熊猫租借给其他国家，换来的是珍贵的技术、自由贸易或者是自然资源的出口。”眼下柏林再次成为熊猫外交的一部分。
租借熊猫往往会与经济协议挂钩。白金汉说:“几年前，加拿大迎来了熊猫，在此之前两国企业达成了铀供应协议。”与中国签下两个大单后，法国也有熊猫了。2015年，中国国务院总理李克强向德国总理默克尔作出租借熊猫的承诺时，两国经济代表刚刚签下了价值上百亿欧元(1欧元约合7.62元人民币-本报注)的协议。中国向对方租借熊猫是示好行为，不过，对于收到礼物的一方来说，也要拿出一大笔花销。英国爱丁堡就给熊猫建造了一幢带有游泳池和观景台的熊猫之家。因为当地不宜种植竹子，这家苏格兰动物园源源不断地空运有机竹子给熊猫吃。
柏林动物园现在斥资900万欧元打造一个熊猫梦想之家：不仅有条小溪，住处的湿度也将得到控制，另外还配备了多种多样的攀登设施。中国人民大学国际关系学院教授金灿荣说,熊猫成为了一种“独特的外交工具”：它们提升了中国的知名度，也提升接受国的知名度。他说:“从中国的角度看，租借熊猫意图非常明显，中国领导人对相互关系很满意，而且对伙伴国也非常信任。”
中国驻美国大使注意到，在华盛顿，有他的国家的两名代表:他自己和动物园的熊猫。上世纪五六十年代，中国曾将熊猫赠予社会主义兄弟国家——苏联和朝鲜。改革开放后，西方国家陆续得到中国的熊猫，最先迎接中国熊猫的就是美国。1980年，中国首次向德国赠送一对熊猫——“宝宝”和“天天”。1995年，中国又向柏林动物园租借雌性大熊猫“艳艳”，2007年艳艳”辞世。很快将有一对新的熊猫入住柏林：4岁的“梦梦”和7岁的“娇庆”。(德国《柏林日报)
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