新加坡第一家庭纷争背后浮现“李三代”，令国家形象受损

新加坡总理李显龙与其兄妹的“家族内斗”日前进一步发酵。
6月14日凌晨，新加坡已故资政李光耀次子李显扬和女儿李玮玲与分别在各自社交媒体脸书上传了一份题为《李光耀的价值观哪去了》的联合声明。
在这份整整6页的声明中，二人尖锐地抨击他们的长兄——新加坡现任总理李显龙，称对李显龙“失去了信心”。
在这份声明中，李玮玲和李显扬指出了李显龙的诸多 “罪行”，比如：滥用职权、消费父亲政治遗产、试图培养儿子李鸿毅接班等，其中最直接的冲突点是李光耀故居处置问题。
正与家人在国外度假的李显龙随后在脸书上刊文否认这些指控，尤其指出：“对自己儿子有政治野心的指控荒谬。”
研究新加坡政治的香港城市大学亚洲与国际研究学系的斯蒂芬·奥特曼（Stephan Ortmann）向澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，下一任新加坡总理不太可能是“李三代”，李显龙的两个儿子均否认对从政有兴趣。而新加坡未来的总理可能是“李三代”的说法也是近来才出现的，目前并没有涌现出下任总理的明确人选。
不过奥特曼也指出，李氏家族成员围绕李光耀故居和一系列事务的纷争，无疑影响了整个家族的声誉。而在更高层面上，新加坡一直以来的优秀、完美的形象也受到损害，这与李显龙和此前的历届新加坡政府精心维护的国家形象背道而驰了。在全球各地，一个巨人逝世以后，仍会在当地引发深刻的涟漪，新加坡也不例外。
“李三代”首次浮出水面
处于争议漩涡中心的李显龙儿子李鸿毅15日下午在个人脸书主页上发出一条简短的信息：“我对政治真的没兴趣”。
而李鸿毅脸书主页上一条的更新，还停留在两年前爷爷李光耀葬礼时发表的悼词。
“这是该家族内部首次有人承认大家可能会看到一个"李三代"。”澳大利亚阿德莱德弗林德斯大学（Flinders University）国际关系学副教授迈克尔· 巴尔（Michael Barr）对《金融时报》说道。巴尔是新加坡政治研究专家，曾对李光耀家族有深入研究。
李显扬与李玮玲在联合声明中写道，自从李光耀2015年去世以后，李显龙滥用他职位和对新加坡政府和附属机构的影响力，推动达到其个人目的，这令他们感到威胁，他们对这个系统中几乎没有制衡机制来阻止政府滥用（权力）感到担忧。
两人在声明中称，“我们感受到老大哥无处不在。我们惧怕国家机构被利用起来针对我们。这样的情形之下，显扬觉得不得不离开新加坡。”
对于父亲的表态，李显扬长子李绳武14日晚也在脸书上发文支持，指责伯父李显龙“逼”自己的父母“作出痛苦的决定”离开新加坡。
李绳武在帖文中写道：“通常而言自己都避免对新加坡政治有所置喙，但这次是个例外。近些年来，我的直系亲属对于权力遭到滥用而缺乏监督感到越发担忧。在目前这般情形之下，父母做好打算移居他国。这是一个痛苦的决定，对于他们而言，并非能够轻易做出。”
争议核心：李光耀故居处置
李氏家族纷争的焦点，在于新加坡市中心繁华的乌节路附近的李光耀故居。
据新加坡媒体报道，李光耀生前曾立下遗嘱：“在过世以后，欧思礼路38号的住家必须即刻拆除。如果女儿玮玲选择继续居住，那么房子必须在玮玲搬出后即刻拆除。”遗嘱还注明，如果由于法律的修改或者规则的约束导致子女将来无法将其拆除，那么希望该住宅除了对自己的家人以外，不对外开放。
4月12日，李光耀的遗嘱执行人及信托人——次子李显扬和女儿李玮玲发表声明表示，将按照遗嘱执行父亲遗愿。声明还表示，李光耀曾多次在私人和公开场合表达过上述想法，子女们有责任和义务来执行遗嘱，望民众能够对此表示尊重。
然而，一个月后，李显龙在国会公开表示，身为儿子自然希望执行父亲遗愿，但故居最终须由“届时的政府决定如何处理”。
双方矛盾就此点燃。
在15日凌晨的回应中，李显龙称，父亲2015年3月逝世以后，出于对父母的尊重，作为长子，自己尽了最大的努力来解决家族内的这些争端，弟弟妹妹的声明损害了父亲的遗产。兄妹之间有分歧在所难免，但他相信分歧应该留在家族内部，并表示弟弟妹妹选择发表声明将家族私事公诸于众，自己对此非常失望。
14日，新加坡内阁秘书陈基荣发表文告表示，内阁成立了一个专门委员会探讨李光耀故居的处理方式。
而针对李显龙的回应，李玮玲15日凌晨在脸书二度发声称“如果这仅仅是一件家事，我们就不会把它公开。”李玮玲说，“若是家庭私事，便不会涉及成立由部长组成的秘密委员会了，若没有李显龙的同意和批准，这个委员会根本就不会成立。”
对于新加坡“李氏家族”成员真真假假的纷争，中国现代国际关系研究院南亚、东南亚及大洋洲研究所新加坡问题专家宋颖慧对澎湃新闻表示，这就是一个家庭内部矛盾被公开化了。而且因为是新加坡第一家庭，所以才引发了众多的关注。
“李显龙身上的压力巨大，需要处理的问题也很多，对于李光耀生前遗愿的执行，可能只是他千头万绪中的一项。而对于李显扬和李玮玲来说，虽然他们的工作也很忙，但相对而言，他们有更多的时间思考如何应对。”宋颖慧说。（澎湃新闻网）
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