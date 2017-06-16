中国平静应对美国再度加息

美联储不顾一连串疲软的通胀数据，将短期利率再次上调25个基点，并阐明了今年晚些时候缩减资产负债表规模的详细计划。
英国《金融时报》网站6月15日报道，14日，美联储主席珍妮特·耶伦及其他官员将联邦基金利率的目标区间上调到1%至1.25%，重申他们预计通胀将回到目标水平，但强调称，在一系列令人失望的数据后他们正在“密切”关注偏低的通胀数据。
美联储决策者维持了指向未来几年进一步加息的预测，包括在2017年底前再次加息25个基点。
耶伦在记者会上表示，此次加息反映了“经济已经取得的进展，以及朝着最大就业和法律规定的价格稳定目标预计将会取得的进展”。她补充称，今年早些时候经济增长似乎已经反弹，“我们继续认为未来几年经济将以温和速度扩张”。
耶伦也承认近来出现了较为疲弱的通胀数据，但她坚称，这些数据在很大程度上受手机服务和处方药等价格类别一次性下调所推动，“联邦公开市场委员会仍然预期未来两年通胀将会上扬，并在2%左右企稳”。
她说：“我们继续预期，持续的经济强劲程度将支持联邦基金利率逐渐上调，以维持健康的劳动力市场，并使通胀在我们的长期目标2%左右企稳。”
美增长前景向好
据路透社6月14日报道，美联储14日升息，为三个月来第二次，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其他证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。
美联储决定将联邦基金利率目标区间上调25个基点，并预计今年再加息一次，显示美联储基本未受近期经济数据良莠不齐的影响。
美联储制定利率的委员会表示，经济继续增强，就业增长保持稳健，并暗示它认为近期通胀回落基本是暂时性的。
美联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券组合计划的明确纲要。美联储资产负债表中的这些证券多数是在2007-2009年金融危机和经济衰退后购买的。
美联储预计今年开始资产负债表正常化进程，并逐步扩大缩表规模。该计划将主要通过停止将规模越来越大的到期证券回笼资金再投资来实现，但美联储没有具体表明整体缩表的规模。
美联储主席耶伦在政策声明发布后的记者会上表示：“我们预计将把储备余额和整体资产负债表规模削减至明显低于近几年，但大于金融危机之前的水准。”
美联储发布政策声明后，美股收盘涨跌互现，美国公债价格缩减涨幅。美元指数大致持平，收复稍早失地，而金价下挫。
美联储决策者还发布了最新季度经济预估。预估显示，短期内担忧通胀，但对未来几年的经济增长仍有信心。美联储预计，2017年美国经济将增长2.2%，高于3月的预期。
中国央行定力强
据路透社6月15日报道，在美联储年内第二次升息后，中国央行15日并未如3月一般跟随美联储脚步上调公开市场逆回购利率。正值半年末宏观审慎评估考核的敏感时点，保持流动性平稳成为第一要务，央行因此保持定力暂按兵不动。
业内人士指出，除维稳需要外，5月金融数据中广义货币供应量增速创新低，表明此前降杠杆监管政策效果已显现；而前期市场利率不断上行令企业发债遇阻，对实体经济的负面影响也难以忽视，加上近期人民币汇率走势转强，也为货币政策适度微调留出了空间。
而上次美联储3月加息靴子刚落地，中国央行就迅速跟进，年内第二次上调公开市场逆回购、中期借贷便利和常备借贷便利的利率。
中信证券固收研究团队点评指出，本次未提高货币政策工具操作利率主要有以下几个因素：人民币汇率保持稳定，中美利差虽有所缩小，但是仍处于高位；外汇占款降幅不断收窄，外汇储备持续增长，资本流动改善，无需央行被动加息。
中信证券并认为，去杠杆政策取得阶段性成果，结合5月经济、金融数据，特别是广义货币供应量增速创新低，显示去杠杆政策取得积极效果。因此在缓和、渐进去杠杆的政策要求下，央行也无需继续提高市场基准利率，以避免市场出现超调。
据路透社6月15日报道，中国股市上证综指15日微幅收升。分析师指出，隔夜美联储加息对市场影响较小。
上证综指今天上涨0.06%，沪深300指数下跌0.18%。
财富证券分析师李孔逸说，市场对美联储加息预期充分，因此美联储决议对市场影响不大。临近半年末，央行将继续保持流动性松紧适度，这将有利于中小盘股反弹。
国际市场现波动
俄罗斯报纸网6月15日报道，美联储加息25个基点，导致卢布汇率下跌。专家认为，美联储继续加息将刺激外资撤出俄罗斯，汇率到夏天就可能变成1美元兑60卢布。
俄罗斯索夫林卡投资公司分析部副主任奥莉加·别列尼卡娅评论称：“此次加息决定并不出人意料，符合近几个月来的趋势，因此对市场的影响是中性的。”
美国加息未来将对俄罗斯卢布汇率产生负面影响，因为这将使促使卢布升值一整年的因素——货币资产短期投机的吸引力减弱。
与此同时，分析师们预计，加息将加大外国投资资本的外流。而俄罗斯财政部坚称，资本不会加速从俄罗斯外流，仍维持原来的吸引外部贷款的计划不变。
埃菲社6月14日报道，华尔街在美联储再次加息后犹豫不决，受此影响，拉美股市14日收盘涨跌互现。
14日纽约股市的重要指数道琼斯工业平均指数上涨0.22%，同时标准普尔500指数下跌0.10%，纳斯达克综合指数下跌0.41%。
得克萨斯的油价14日下跌3.72%，收于每桶44.73美元，为年度最低。然而美联储年度内的第二次加息让投资者犹豫不决。同样的效果也出现在大西洋彼岸，除了法兰克福的股市有所上扬（0.32%），马德里、米兰、伦敦、巴黎的股市都出现下跌。
拉美股市也没有找到方向，收盘涨跌不一。上涨的有圣保罗股市、墨西哥股市、哥伦比亚股市和秘鲁股市，下跌的有布宜诺斯艾利斯股市、圣地亚哥股市和蒙得维的亚股市。
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