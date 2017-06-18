【西班牙《先锋报》网站6月15日报道】英国近来发生的一系列由“伊斯兰国”组织（IS）认领的恐怖袭击使部分英国民众对穆斯林产生了偏见。不过，这样的偏见可能会随着伦敦大火中的一些细节而发生改变。
目前正值伊斯兰教斋月，信众从日出到日落不能进食和饮水，这使得人们最大限度地利用夜间来恢复体力，以应对又一个斋戒日。火宅发生时，多数居民都在沉睡中，只有穆斯林居民正在吃封斋饭。根据英国媒体的报道，最先发现火情并帮助睡梦中的邻居们逃生的正是这些穆斯林居民。33岁的安德烈·巴罗索对记者说：“他们在帮助人们逃离大楼的过程中发挥了很大作用。”
位于大楼所在区域的马纳尔清真寺在火宅发生后第一时间打开大门收容受灾民众，为他们提供各种帮助。清真寺在其脸书账号上表示：“任何人，无论有没有信仰，只要需要一个地方睡觉，或者需要食物和水，我们都敞开大门欢迎。”在危难时刻，偏见被抛在脑后，团结的光芒绽放。
【美国有线电视新闻网站6月15日报道】周三凌晨1点45分，18岁的罗里·沃尔什在自家的阳台吃惊地发现，自家房子对面的公寓大楼“从上到下都在喷火”。沃尔什家负责管理一处作为临时收容所的社区活动中心。几分钟之内，捐助就开始涌入。首批捐助物品来自当地的穆斯林居民。沃尔什说：“谢天谢地，现在是斋月——不然的话不会有这么多人醒着。”上午八点，在度过了一个不眠之夜后，沃尔什参加了他的A-level考试（英国高中生参加的一种类似于中国高考的考试）。
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