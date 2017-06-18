中美首轮外交安全对话下周举行 美高官“放风”对华施压

美国国务院15日宣布，新的中美外交安全对话将于本月21日在华盛顿举行。境外媒体称，在下周的会谈中，朝鲜核武器计划很可能会是首要议题。
据法新社6月15日报道，美国国防部长马蒂斯此前曾向亚洲盟友保证，该对话不会削弱美国对中国在南中国海上活动的反对态度。马蒂斯和国务卿蒂勒森将接待中国国务委员杨洁篪和中央军委委员、军委联合参谋部参谋长房峰辉。
美国国务院还在声明中说，此次会谈旨在“拓展合作领域，同时减少在关键外交和安全议题上的分歧”。4月在佛罗里达州的海湖庄园会谈时，特朗普和中国国家主席习近平同意举行上述对话。
本月早些时候出席一次重要的亚太防务峰会时，马蒂斯直言不讳地谈到了朝鲜问题。他呼吁国际社会团结一致，同时称，朝鲜的核野心是“对我们所有国家的威胁”。
马蒂斯说：“我们必须各尽其责，履行自己的义务，合作支持我们的共同目标，实现朝鲜半岛无核化。”
台湾“中央社”6月15日报道称，美国国务卿蒂勒森曾说，朝鲜将是这次会谈的首要议题。这一对话将取代前总统奥巴马时代年度中美战略与经济对话中的安全部分，因为现任总统特朗普认为先前的对话范围太过庞杂。双方预计将于7月再次会谈，讨论经济议题。
另据香港《南华早报》网站报道，分析人士说，美国再次批评中国在争议海域的活动并质疑一个中国政策的稳定性，将为下周举行的特朗普政府与北京的首次外交安全对话定下基调。
报道援引观察人士的话说，在巴拿马本周决定与北京建交的情况下，华盛顿会要求北京维持海峡现状。
在14日举行的国会听证会上，美国国务卿蒂勒森指责北京在处理南中国海争议时态度强硬，称这可能导致亚太走向冲突的“拐点”。
与此同时，美国国防部长马蒂斯表示，将继续在南中国海进行“航行自由”行动。
除了棘手的双边问题，朝鲜核威胁也将成为21日在华盛顿举行的双边会议的重点。
当被问到华盛顿和北京能否避免“修昔底德陷阱”时，蒂勒森说：“我们正处于美中关系的拐点。”
他说：“他们意识到了这一点。我们也意识到了这一点。我们的对话将围绕美中关系在未来50年里如何保持稳定和避免冲突。”
马蒂斯14日同样呼吁中国帮助控制朝鲜。他说：“我们现在看到中国正帮助处理这一问题。”
中共中央党校的朝鲜问题专家张琏瑰表示，两位美国官员的言论表明，北京和华盛顿在如何处理平壤、特别是对朝追加经济制裁方面依然存在分歧。
美国之音电台网站6月15日报道称，美国太平洋舰队司令斯科特·斯威夫特15日在中国表示，美国海军军舰今年将在南中国海进行更多的巡航。
美国海军“斯特雷特”号导弹驱逐舰目前正在广东湛江访问。这是特朗普总统上任以来美国军舰首次访问中国。
斯威夫特说，美国海军今年在南中国海水域的“舰船日”将由以前每年平均700天增加到900天，原因是几个航空母舰打击群临时在太平洋活动。
斯威夫特对美国海军在那一水域的活动日数增加的意义进行了淡化处理。他说，这一数字可能不会持续，明年可能会减少。
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