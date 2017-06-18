被严重误解的工人阶级英雄？

题为《理解特朗普：从纽特·金里奇的新书我们能学到什么？》的文章称，在我们当今的政治气候中，似乎像牛顿第三定律一样，每一个事实背后都存在着一个大小相等、方向相反的替代性事实。纽特·金里奇的新书《理解特朗普》就是一个很好的例子。近期出版的这本书努力将总统描绘成一位被严重误解的工人阶级英雄和受到敌对主流媒体迫害的局外政治家。
文章称，给金里奇的这本书写前言的是特朗普的次子埃里克·特朗普。他称这本书“检视了也许是有史以来最伟大的一次竞选运动背后的故事”。该书接下来下结论称，总统似乎不太可能的崛起是一系列因素的产物。这些因素有的毫不相干，有的是特朗普所独有。本文接下来将介绍该书最主要的几个观点。
文章称，金里奇开始将特朗普描绘成出身卑微的一个孩子，而不是曼哈顿上流社会的超级富豪。实际上，该书很大一部分都是按照特朗普“是这个，而不是那个”的模式来介绍的：“一名企业家，而不是学术人士”；“一名建筑工人，而不是资本家”；“一名实用主义者，而不是理论家”。
金里奇回忆了他与妻子卡莉斯塔在竞选开始之前与特朗普在得梅因的一次会面。特朗普希望身为前众议院议长的金里奇估计一下参加总统竞选的可能花费。金里奇说，需要7000万至8000万美元才能“具有竞争力”。
金里奇写道：“在思考了一会儿之后，他说：‘7000万至8000万美元就是一艘游艇的钱。这可比游艇好玩多了！’”
文章称，接下来，金里奇谈起了特朗普在他“装饰漂亮”的波音757上吃快餐的事。然后，金里奇评论说，这体现了“他终生对劳动人民的兴趣”。最后，金里奇表扬总统对于知识持有“企业家的、而不是学术的”态度，称总统是否知道42个国家的首都并不重要，因为“与华盛顿的知识分子形成鲜明对比的是”，特朗普“在他需要了解的时候，能确保了解那些能使他成功的知识”。
金里奇在书中写道：“揭穿传统智慧的能力很重要，因为大部分的华盛顿传统智慧都很愚蠢。一个完美的例子是，当特朗普决定停止每天接受情报通报，改成一周接受两至三次通报时所引起的可笑骚动。但特朗普解释说，这种通报过于重复，完全是浪费时间，骚动很快便平息了。”
人们不禁要问，金里奇能不能找到更好的例子来帮助他将特朗普描绘成一位怀抱为官僚体系瘦身、优化政府办事程序这一使命的亲民者。
文章称，为了替特朗普辩护，金里奇写道：“显性知识是传统教育教给大家的，而隐性知识则需要你真正去做某件事才能学到。在美国，我们的官僚、政治机构、媒体、高等教育机构充斥了过多的显性知识。特朗普总统正在领导一场运动，将隐性知识带到我们联邦体系的最前沿，这样我们才能重返一个务实的政府，有效地为人民服务。”
在谈及特朗普的就职演说时，金里奇辩解说：“特朗普同千百万愤怒的美国人直接对话，这些愤怒的美国人目睹着自己的社区走下坡路，而我们政府和媒体的那些知识分子白痴们却声称经济正在改善，失业率下降了，美国正在领导世界。”
文章称，总之，整本书都充斥着这种金里奇式的陈词滥调。这些话并没有帮助我们“理解特朗普”，却让我们看到了当一个人要为那些站不住脚的观点进行辩护时所通常采用的修辞技巧。（英国《卫报》）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost