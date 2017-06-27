中国资本市场坚定迈向国际化

题为《中国再次做到了，厄运和不景气没有出现》的文章称，中国的A股将从2018年6月开始纳入到庞大的MSCI新兴市场指数之中。业内人士称，这标志着中国资本市场向国际化迈出了第一步。
文章称，中国经济改革的车轮正在转动。这并不仅仅是消费者和人口老龄化的故事，它现在全是关于资本市场的故事。
中国的A股将从2018年6月开始纳入到庞大的MSCI新兴市场指数之中。在上海和深圳上市的222家上市公司达到了这一标准。目前权重低于1%，在不久的将来，它将会上升到5%。该指数仅仅在美国就受到约为2万亿美元的主动和被动投资基金的跟踪。
安本资产管理公司内地和香港股票投资主管姚鸿耀说：“我们预计这不会对市场产生任何直接的影响。”这家总部设在苏格兰的资金管理公司是世界上最大的共同基金公司之一。姚说：“随着时间的推移，中国将产生越来越大的经济影响，因而可能会重塑国际股票市场。我们希望，越来越多的外国参与将使标准逐步提高。即使需要花费许多年时间，我们也应该找到更多的股票来投资。”
所有被纳入的股票都可以通过现有的股市交易互联互通机制获得。这些机制使得香港经纪商与内地之间的交易更容易进行交易和结算。一些中国公司因为利用停牌作为规避严重市场波动的手段而广受批评，对此，MSCI已经将过去12个月中停牌超过50天的股票排除在外。
文章称，虽然最初的纳入规模仅仅是象征性的，但影响范围是非常广泛的。日兴资产管理有限公司高级投资经理陈恩德（音）说：“这标志着中国资本市场向国际化迈出了第一步。”
陈说，按照历来的先例，从完全纳入MSCI新兴市场指数到随后纳入MSCI所有国家指数大约需要10年时间。（美国《福布斯》双周刊网站）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost