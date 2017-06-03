中国打响万亿元大数据市场争夺战

中国大型IT企业已经开始启动基于大数据等的新服务。在5月26日开幕的中国国际大数据产业博览会上，鸿海精密工业公司表示，将引进结合大数据分析与超高清图像的生产管理系统。为了抢滩到2020年有望增长至1万亿元的大数据市场，各IT企业将展开激烈竞争。
中国国际大数据产业博览会26日在中国内陆地区的贵州省贵阳市举行，在开幕式上，除了阿里巴巴集团董事局主席马云和百度首席执行官（CEO）李彦宏之外，鸿海董事长郭台铭、美国高通总裁德雷克·阿伯勒(Derek Aberle)以及在美国苹果负责中国战略的戈峻等人出席。包括约30家外国企业在内的300多家企业的代表者一一亮相。
中国政府最近提出了到2020年之前将大数据相关市场规模扩大至目前的3倍、达到1万亿元的目标。被期待成为大数据产业核心的是贵州省。凭借大数据振兴人均地区生产总值（GDP）排在全国倒数第3位的贵州省，是积极推进扶贫的国家主席习近平的核心政策。
中国工业和信息化部部长苗圩宣读了国务院总理李克强的贺信，称“数字经济正深刻地改变着人类的生产和生活方式，作为经济增长新动能的作用日益凸显。贵州省主动顺应这一发展趋势，大胆探索、先行先试，取得了积极成效”。除了副总理马凯出席之外，贵州省省委书记陈敏尔也到会致辞。各IT企业的首脑彰显出根据政府的意向寻找商机的姿态。
鸿海与旗下的夏普此次共同参展。董事长郭台铭强调说，利用超高清的8K影像和第5代通信，能大幅提高制造一线的品质水平和安全性。同时透露将在贵州省的工厂引进利用大数据提高工厂内和工厂间物流效率的机制。
阿里巴巴董事局主席马云在博览会上，提出了利用大数据高效管理资金的金融服务。他指出，大数据时代，人人有机会。同时称，贵州在电商网购的增速是全国第一。还提出了将来企业活动或将转移至互联网上的看法。
腾讯控股面向地方政府，展示了收集各地区的人口动态和企业的运营状况等大数据、实现高效城市运营的机制等。而在海外企业中，高通提出了实现自动驾驶的机制。
据美国调查公司IDC预测，2017年大数据的世界市场规模将比上年增长12.4％，达到1508亿美元。其中美国为788亿美元，而西欧达到341亿美元，加起来占到世界市场的4分之3。截至目前，与美国等国家相比，中国的大数据规模仍然很小，但将来“中国市场逼近美欧的可能性很大”，美国半导体巨头的当地高管分析称。
在全球接连遭受网络攻击的背景下，大数据时代的安全对策展示和讨论也在推进。中国大型IT安全服务商奇虎360科技公司透露称，与公安部合作实施对航空和能源系统发动网络攻击的试验结果发现脆弱性严重。中国相关企业与政府共同设置用于提高大数据相关安全性研究的研究设备等，有关安全领域的动作也日趋活跃。（日经中文网）
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