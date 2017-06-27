“马克龙效应”抬高巴黎房价 外国买家重回市场

英媒称，在巴黎左岸区僻静处一幢19世纪建成的大楼里，这套三居室的住宅显示出诱人的魅力：挑高的天花板，空间很大。但其业主挂牌出售两年，一直未卖出去——直到今年法国总统大选后，这套房子竟然卖了290万欧元。
据英国《金融时报》网站6月24日报道，人们说这是“马克龙效应”。马克龙胜利当选让人们有了信心，帮助巴黎楼市重新赢得关注，由于当地人和外国买家重返市场，房产价格上涨势头凶猛，交易量回升。
为马克龙胜选锦上添花的是，上周末，他所在的政党在法国议会选举中又赢得了多数席位。这将使他在今后5年的任期内顺风顺水，同时也令法国经济止跌回稳的希望大增。眼下，对英国脱欧的担心正促使在英法国侨民重新考虑巴黎的魅力：英国金融服务机构可能不得不把一些业务转移到欧元区。
巴黎左岸区一家高端房产中介公司的合伙人于格·莫朗迪埃说：“房产市场现在有了一组积极因素共同起作用：低利率、英国脱欧效应，以及马克龙当选法国总统带来的一波乐观情绪。”
巴黎房价有望达到5年来的最高位。据巴黎公证人公会提供的数据，7月份巴黎房价预计将创下平均每平方米8800欧元的纪录，之前的纪录为2012年夏季创下的8462欧元。2017年一季度的房价同比上涨5.5%。今年一季度的交易量超过1万套，创下一季度交易量纪录。
巴黎另一家高端房产中介公司的总裁夏尔-马里耶·若特拉说，热门的家庭住房几天内就卖出去了，每套房有10到15个买家。他说：“外国人都众口一词：这是马克龙效应。由于英国脱欧带来不确定性和首相特雷莎·梅问题缠身，许多住在英国的法国侨民都想在巴黎买房。”
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