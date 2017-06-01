中企将收购悍马旗下美国工厂生产电动汽车

美媒称，悍马汽车生产商美国汽车综合公司（AMG）将把位于印第安纳州的一家轻型汽车装配厂出售给有中国背景的名为小康（美国）新能源汽车股份有限公司（SF Motors）的初创企业，后者计划在该厂生产电动汽车。作为一家曾为通用汽车公司生产大型悍马H2运动型多用途车（SUV）的工厂，这是一次比较突然的调整。
据美国《华尔街日报》网站6月23日报道，SF Motors此次斥资1.1亿美元收购AMG工厂标志着其在美国拓展业务的最新尝试。中国市场的电动汽车需求不断增长，但工程技术能力有限。电动汽车在美国市场的受欢迎程度并不高，但为了满足更严格的监管要求，汽车生产商依然在大量引进。像SF Motors这样的企业，如果能够获得美国汽车买家的青睐，理论上可以追随特斯拉的步伐。
报道称，AMG以其在国防产业的深厚关系而闻名，这些关系是否会阻碍与SF Motors的交易尚不得而知。该交易计划在今年底完成，需得到中国和美国监管机构批准。
据美国《华尔街日报》报道，SF Motors背后的支持者是重庆小康工业集团股份有限公司，计划到明年初至少在印第安纳州南本德开始生产一款电动车。
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