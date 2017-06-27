到2050年90亿人吃什么？“绿色革命2.0”或能解粮食危机

美媒称，全球人口正在猛增，气候正在变化，饮食也在变迁。那么到2050年怎么解决90亿人的吃饭问题？组织一支精英科学家团队来开展长达一年的头脑风暴活动吧。
据美国《华盛顿邮报》网站6月24日报道，“科学突破2030”项目首次会议刚刚召开，以讨论对于下一个10年中的食物和农业革命必不可少的关键进展。主题是：需要做的事类似于“登月”计划，也就是“科学突破2030”项目委员会联合主席约翰·D·弗洛罗斯所说的“绿色革命2.0版”。
半个世纪前，科学家们也曾提出过如何养活不断增长的人口的问题。弗洛罗斯回忆说，他们当时的答案是，“对农业技术加大投资力度”。这种投资启动了后来被称为“绿色革命”的运动。
但某些专家称，这种投资及其推动的增长已开始停滞。而许多绿色革命解决方案已到达了极限。例如，灌溉技术一度推动了农业发展，然而现在许多地方用于灌溉的水源正在枯竭。农业研究支持者基金会（SoAR）的罗伯特·伊斯特尔说，于是挑战变成了寻找新方法用较少的水种植作物。潜在的病原体也对全球粮食供应构成威胁。
不过，未来要取得进展靠的不仅仅是坚韧的作物。正如这次会议上的讨论以及会后的采访所表明的，数据和计算科学已开始在农业中扮演日益重要的角色。
基因组数据正被用于培育新作物，卫星数据则被用来确定农田对水和营养物的需求。
甚至有了描述这一切的术语：精密农业。农场主们已开始利用无人机和传感器监测从光合作用水平到作物叶子颜色的各种因素的变化。除提高作物产量外，精密农业还可通过尽可能不过度使用化肥来改善土壤和水的质量。
然而在技术之外还必须做其他工作：社会科学和经济学将粉墨登场。美国农业部经济研究所所长玛丽·博曼说：“你可能拥有出色的技术，但如果它无法很好地适应（农场主的）经营活动……这种技术就不会被采用。”
对消费者也是如此。弗洛罗斯说：“如果消费者不接受某种技术……我们就可能遭遇重大失败。”
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