特朗普公布收入晒身家

【美国有线电视新闻网网站6月16日报道】美国总统特朗普周五在一进步显示出其拥有大量财产的财务披露表中，报告了数亿美元收入。仅仅在高尔夫球场这一项上，特朗普就报告了2.88亿美元的收入。其中包括来自其位于新泽西州贝德敏斯特的高尔夫俱乐部的1980万美元，他作为总统在那里度过了几个周末。
这些数字是在特朗普本周签署的、由政府道德准则办公室公布的一份98页的报告中披露的。这份报告涵盖的时间为2016年1月至2017年4月15日。特朗普报告，一年来源自其私人的佛罗里度假胜地梅湖庄园的收入为3720万美元。该俱乐部一年来的会费翻了一番。特朗普报告，到4月中旬为止，来自华盛顿的特朗普国际酒店的收入为1970万美元。这家酒店一直是利益冲突的一个焦点，因为外国政府可能会通过那里预定房间来讨好总统。
该酒店于去年9月开业。总统报告了高达700万美元的版税，其中大部分来自他的畅销书《伟大的复兴：如何拯救残破的美国》。他报告说，近1100万美元来自环球小姐选美，还有8.4万美元养老金来自演员协会。特朗普表示，他在2016年6月出售了自己持有的所有股票，以避免利益冲突。他后来说，之所以这样做，是因为“当我为这个国家进行交易时，可能会对一家公司产生积极的影响，而对另一家公司则是负面的”，因此拥有股票是不合适的。
周五公布的报告证实，他已经出售了这些股票。该报告提及来自瑞银房地产投资公司的数额相当可观的贷款，介于500万美元至2500万美元之间。贷款利率为6.18％。特朗普报告的总债务至少为3.11亿美元。但是，实际数字可能要高得多，因为他只需要报告每笔贷款的大致价值范围。在他报告的16笔贷款中，有5笔贷款每笔价值超过5000万美元。这份财务报告反映了总统的投资、收入和退休账户等资产的情况。这与联邦纳税申报表不同。特朗普拒绝公开后者，因为那会透露关于他的商业和金融交易的更多情况。
华盛顿律师肯·格罗斯说，按联邦法律规定，特朗普到明年才必须提交新的财务报告。该律师曾就财务和伦理问题向企业高管和官员提供咨询。格罗斯表示：“鉴于我们没有纳税申报，所以他提交了自愿申报，这一点尤为重要。”奥巴马总统的前法律顾问诺曼·艾森表示，该报告缺少大量的有价值的信息。艾森说：“我们还不知道他获得外国薪酬的程度、参与他的企业的所有投资者，以及他的房地产的买主的身份。”艾森是一个曾经对特朗普提起诉讼的组织的主席。
该组织认为，外国政府或企业向特朗普的公司付款，违反了总统接受外国礼品或薪酬的宪法条款。特朗普最近一次公布财务信息是在2016年5月，当时他是共和党的总统候选人。当时的报告表明，特朗普的身价至少为10亿美元。作为总统，特朗普拒绝按照政府道德操守专家敦促的那样，出售其所拥有的生意。他将这些生意转移到以自己的名义成立的一个信托基金之中。所有利润都会在他离任后回到他手里。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost